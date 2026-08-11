Los cinco hoteles colombianos que se popularizan en el mundo; entre paisajes y lujos

La plataforma de viajes Tripadvisor publicó los resultados de sus premios Travelers' Choice 2026, en los que cinco hoteles de Colombia fueron reconocidos entre el 10 % de los establecimientos más populares a nivel mundial.

Las propiedades que recibieron esta distinción son Corona Island, Grand Sirenis San Andrés, Sophia Hotel, Naio Hotel & Villas y Santa Catalina Hotel. El reconocimiento se basa en las opiniones y calificaciones compartidas por millones de viajeros que visitaron estos establecimientos durante el último año.

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Los cinco hoteles son operados por OxoHotel, compañía que en 2026 se consolidó como uno de los principales operadores hoteleros del país, con más de 30 establecimientos en más de 10 destinos nacionales. De acuerdo con las cifras de la empresa, los hoteles bajo su administración recibieron a más de 1,5 millones de huéspedes durante 2025.



Los premios Travelers' Choice reconocen a los alojamientos que mantienen altos niveles de satisfacción entre sus visitantes. Para determinar los establecimientos destacados, Tripadvisor analiza las opiniones y valoraciones de los viajeros, teniendo en cuenta aspectos relacionados con la calidad del servicio, la experiencia, las instalaciones y la ubicación.

¿Cuáles son los hoteles colombianos destacados?

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Entre los establecimientos reconocidos en Cartagena de Indias se encuentra Sophia Hotel, ubicado frente a la Plaza de la Aduana, en el Centro Histórico. Este hotel boutique de lujo cuenta, entre otros espacios, con la terraza Urania.

Sophia Hotel Foto: imagen de Oxo Hotel

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También en Cartagena, Santa Catalina Hotel fue incluido en el listado por su propuesta arquitectónica, que combina elementos contemporáneos con estructuras coloniales dentro de la ciudad amurallada. El establecimiento cuenta además con espacios como La Cata.

Santa Catalina Hotel Foto: imagen de Oxo Hotel

En el segmento de playa y naturaleza se encuentra Corona Island, ubicado en las Islas del Rosario. El establecimiento cuenta con 10 bungalows y una propuesta enfocada en la sostenibilidad y el turismo de lujo en el Caribe colombiano.

Corona Island Foto: imagen de Oxo Hotel

Por su parte, Grand Sirenis San Andrés fue reconocido por su propuesta de resort todo incluido frente al mar. El complejo ofrece diferentes alternativas de entretenimiento y espacios destinados a la realización de eventos sociales y corporativos.

Hoteles Grand Sirenis Colombia Foto: imagen de Oxo Hotel

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Finalmente, Naio Hotel & Villas, ubicado en la zona de Palomino, fue incluido entre los establecimientos destacados. El hotel se encuentra entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el mar Caribe y cuenta con una propuesta enfocada en el bienestar y la exclusividad.

Naio Hotel & Villas Foto: imagen de Oxo Hotel

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El reconocimiento de estos cinco establecimientos refleja la presencia de Colombia en el panorama internacional de la hotelería y el turismo. A través de destinos urbanos, de playa y de naturaleza, los hoteles destacados representan diferentes alternativas de alojamiento para los viajeros que visitan el país.