¡Luto en el deporte! Exjugador murió durante el terremoto que sacudió a Colombia

El deporte colombiano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Juancho Barrios, exintegrante de la Selección Colombia de baloncesto, durante la emergencia provocada por el fuerte movimiento sísmico que sacudió al país este lunes 10 de agosto de 2026.

Juancho Barrios, quien también se destacó como entrenador y docente, perdió la vida en medio de la emergencia ocasionada por el fenómeno natural, que afectó a diferentes regiones del territorio nacional.

Puedes leer: Subsidios por el terremoto: esto anunció Abelardo de la Espriella | LINK de consulta



La noticia fue confirmada por la Federación Colombiana de Baloncesto (Fecolcesto), entidad que, a través de sus canales oficiales, lamentó profundamente la pérdida del exintegrante del combinado nacional. En un mensaje conmemorativo, la federación expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y allegados durante este momento de duelo.



La organización deportiva destacó no solo su trayectoria como jugador de la Selección Colombia, sino también su aporte a la formación de nuevas generaciones de baloncestistas en el país.

¿Quién fue Juancho Barrios?

Publicidad

La trayectoria de Barrios estuvo estrechamente ligada al desarrollo del baloncesto colombiano durante gran parte de su vida. Además de representar al país en competencias internacionales con la Selección Colombia, participó activamente en el crecimiento de esta disciplina en departamentos como Bolívar y Valle del Cauca.

Puedes leer: Así fue la fría predicción de Mhoni Vidente sobre terremoto: "No nos vamos a salvar"

Publicidad

En el ámbito educativo, se desempeñaba como profesor de educación física en el colegio INEM de Cali, donde acompañó diferentes procesos formativos y deportivos de jóvenes estudiantes.

Su trayectoria lo llevó a convertirse en una figura reconocida tanto en el baloncesto de alto rendimiento como en los espacios de formación deportiva y educativa.

El baloncesto nacional está de luto. 🇨🇴🕯️



Tras el terremoto de hoy, Fecolcesto lamenta el fallecimiento de “Juancho” Barrios. Ex-jugador seleccionado Colombia, entrenador y docente del Colegio INEM. A toda su familia y amigos, nuestra solidaridad. pic.twitter.com/FjCtyB1OEk — FCB | Federación Colombiana de Baloncesto 🇨🇴 (@Fecolcesto) August 10, 2026

¿Qué se sabe del terremoto en Colombia?

El terremoto ocurrió durante la mañana del lunes 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7,4. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Publicidad

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en diferentes regiones del país y provocó afectaciones en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, donde se reportaron daños en edificaciones y otras estructuras.

Organismos de socorro avanzan en la remoción de escombros y la búsqueda de personas atrapadas tras el fuerte terremoto de 7.4 en Colombia. /Foto: AFP

Publicidad

En Manizales, por ejemplo, se registraron afectaciones en la Catedral Basílica, mientras que en Pereira y Cali se reportaron diferentes emergencias relacionadas con daños en infraestructura.

Tras el sismo, el Gobierno Nacional activó los protocolos de respuesta para atender a las comunidades afectadas. Los organismos de socorro permanecen desplegados en las zonas de mayor impacto para evaluar los daños, atender a los heridos y avanzar en las labores de búsqueda y rescate.