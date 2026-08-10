Doloroso llamado de periodista al enterarse de que su papá está atrapado en edificio

El periodista José Patiño vive uno de los momentos más angustiantes de su vida luego de que su padre, Darío Patiño, quedara atrapado bajo los escombros tras el colapso de una edificación en Cali, luego del fuerte sismo registrado este lunes en Colombia.

Desde el aeropuerto de Bogotá, mientras intentaba viajar hacia la capital del Valle del Cauca, el comunicador habló con Blu Radio y contó la situación que enfrenta su familia. Sus palabras reflejaron la desesperación de quienes esperan noticias de un ser querido mientras los equipos de emergencia avanzan entre los restos de la estructura.

El padre del periodista se encontraba en una vivienda ubicada en Torres de Limonar, en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali, cuando ocurrió el movimiento telúrico.



De acuerdo con el relato entregado por Patiño, sus familiares que se encontraban en el lugar comenzaron a intentar retirar los escombros por sus propios medios ante la urgencia de encontrar a Darío.

“Nunca me imaginé estar de este lado de la noticia”, relató el periodista durante la entrevista con Blu Radio.

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La situación tomó un giro todavía más angustiante cuando Patiño explicó que su padre dejó de responder las llamadas y que la familia no había podido establecer comunicación directa con él.

“Mi papá está vivo”: el relato de José Patiño

En medio de la incertidumbre, el periodista contó que sus familiares recibieron una señal que mantiene viva la esperanza de encontrar a Darío Patiño.

“La foto que me mandaron mis familiares que están ahí intentando con sus propias manos levantar los escombros es que todo el edificio cayó. Mi padre no volvió a contestar. No contesta”, explicó.

Sin embargo, posteriormente relató un detalle que para la familia resulta fundamental en medio de la emergencia.

“Lo que sé es que alguien de los que está ahí, de los vecinos, escuchó que mi papá dijo, ‘Darío Patiño’”, contó el comunicador.

A partir de ese momento, la familia comenzó a pedir ayuda urgente para que los organismos de emergencia pudieran llegar hasta el punto y realizar las labores de búsqueda.

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“Mi papá está vivo, requerimos urgente a las autoridades para que ayuden a levantar los escombros y esperamos que logren el rescate”, manifestó Patiño.

El periodista se encontraba en Bogotá intentando trasladarse hasta Cali para estar junto a sus familiares mientras avanzaban las labores de atención en la zona.

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Cali enfrenta varios puntos críticos tras el sismo

El caso de la familia Patiño ocurre en medio de una emergencia que afecta diferentes sectores de Cali después del fuerte movimiento sísmico registrado durante la mañana.

Según la información suministrada, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó la existencia de al menos 12 puntos críticos relacionados con colapsos o afectaciones estructurales.

Entre los lugares reportados aparecen sectores como la Calle Quinta con 24, donde se informó sobre el rescate con vida de una mujer de la tercera edad y una menor de edad.

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También se reportaron afectaciones en el barrio Guadalupe, cerca del centro comercial Mall Plaza, mientras que en la Autopista Sur se informó sobre el colapso de un motel.

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Otro de los puntos que generó preocupación fue el Hospital Universitario del Valle, donde se reportaron daños y desplomes parciales.

La emergencia llevó a los organismos de socorro a desplegar diferentes equipos para revisar las estructuras afectadas y buscar posibles personas atrapadas.

