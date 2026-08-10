Shakira rompe el silencio y se pronuncia sobre el terremoto en Colombia: “Abracémonos fuerte”

Tras el fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto de 2026, la cantante barranquillera Shakira se pronunció a través de sus redes sociales para expresar su solidaridad con las personas afectadas por la emergencia.

La artista manifestó su cercanía con las familias que atraviesan momentos de dificultad a raíz del sismo que fue percibido en diferentes regiones del país.

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“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó la intérprete.



Asimismo, destacó la solidaridad de los colombianos en medio de situaciones de emergencia y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades para facilitar las labores de atención.

“Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, agregó la cantante en su publicación en sus redes sociales.

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Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo se registró a las 7:34 a. m. de este lunes. El epicentro fue localizado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y el movimiento fue percibido con intensidad en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Bogotá.

En diferentes zonas del país, ciudadanos realizaron evacuaciones preventivas de viviendas, edificios residenciales y oficinas ante la intensidad del movimiento telúrico.

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Las autoridades han entregado balances preliminares sobre las afectaciones ocasionadas por el sismo. Hasta el momento, se reportan 111 personas fallecidas y 87 heridas. En cuanto a la infraestructura, el reporte señala 1.575 viviendas averiadas y 61 edificaciones colapsadas.

En el Valle del Cauca, particularmente en Cali, se reportaron daños en diferentes estructuras. Ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas entre los escombros, las autoridades locales solicitaron el apoyo de equipos de rescate especializados provenientes de Bogotá y Medellín para reforzar las labores de búsqueda y atención.

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Los reportes iniciales de las autoridades regionales también dieron cuenta de víctimas mortales en Risaralda, Caldas y Chocó.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno Nacional declaró la situación de desastre nacional. Esta medida, contemplada en la Ley 1523 de 2012, permite activar mecanismos de respuesta y recursos destinados a atender la emergencia y avanzar posteriormente en la recuperación de las zonas afectadas.

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