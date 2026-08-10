VIDEO: Sacerdote se aferró a una viga durante el temblor en iglesia de Manizales

El pánico se apoderó de los fieles que se encontraban en la Catedral Basílica de Manizales durante la mañana de este lunes 10 de agosto, cuando un fuerte terremoto interrumpió la misa matutina.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en que el sacerdote se aferró a una de las columnas del templo mientras la estructura se sacudía por el movimiento telúrico.

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En el interior de la Catedral, uno de los principales símbolos arquitectónicos y religiosos del Eje Cafetero, se registró la caída de imágenes religiosas y daños visibles en una de sus torres.



Tras el sismo, las autoridades de Caldas ordenaron el cierre preventivo del templo mientras se realizan las respectivas inspecciones técnicas. Ingenieros y organismos de gestión del riesgo evalúan las grietas y demás afectaciones para determinar las condiciones de seguridad de la estructura. Si deseas ver el video de lo ocurrido haz click acá.

¿Cómo fue el terremoto que sacudió a Colombia este 10 de agosto?

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El Servicio Geológico Colombiano reportó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m., con epicentro en el departamento del Chocó.

La duración del sismo generó preocupación entre los habitantes de diferentes regiones del país, debido a que el movimiento fue percibido durante varios minutos en algunas zonas.

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En Manizales, además de los daños reportados en la Catedral Basílica, se registró el colapso de un edificio de cuatro pisos en la Avenida Santander, frente a la Universidad Católica. Testigos registraron en video el momento en que la estructura se desplomó mientras varias personas se alejaban del lugar.

El terremoto también provocó emergencias en diferentes regiones del país. De acuerdo con el balance oficial más reciente citado en los reportes de las autoridades, se contabilizan 111 personas fallecidas y 87 heridas.

En cuanto a la infraestructura, se reportan 1.575 viviendas averiadas y 61 edificaciones con colapso total tras el fuerte movimiento telúrico.

El departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro, presenta algunas de las situaciones más complejas. Asimismo, ciudades como Cali y Pereira reportaron emergencias, entre ellas afectaciones en la infraestructura del Aeropuerto Internacional Matecaña.

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Terremoto en Chocó hoy 10 de agosto: Reportan sismo de magnitud 7.4 y graves daños Foto: Redes sociales

El Gobierno Nacional activó los protocolos de emergencia y desplegó equipos de búsqueda y rescate (USAR) en las zonas con mayores afectaciones. El Puesto de Mando Unificado (PMU) permanece activo para coordinar las labores de atención, asistencia humanitaria y recuperación de los servicios básicos.

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En materia de movilidad, también se reportaron cierres viales en diferentes corredores de Valle del Cauca, Caldas, Tolima y Antioquia debido a derrumbes y daños en las vías.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y consultar únicamente los canales oficiales para conocer las novedades de la emergencia, mientras continúan las labores de evaluación de daños, remoción de escombros y atención a las personas afectadas.

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