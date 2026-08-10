VIDEOS de terremoto en Colombia: Así se desplomaron y averiaron estructuras en ciudades

Si te despertaste con el fuerte movimiento de este lunes 10 de agosto de 2026, no estás solo. Colombia ha vivido una de las jornadas sísmicas más intensas de los últimos tiempos , y las imágenes que están circulando no mienten: el daño es real.

Según los reportes oficiales, el país fue sacudido por un terremoto de magnitud 6.7, un evento que ha generado alarmas en todas las regiones y que mantiene a los organismos de socorro en máxima alerta.

La noticia, que se encuentra en desarrollo, ha tomado un tinte dramático a medida que los ciudadanos publican en redes sociales el estado de sus viviendas y lugares de trabajo.



Videos del terremoto en Colombia

#Colombia | Así se vivió el temblor en diferentes partes del país.



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Así quedó el aeropuerto de Pereira. #Temblor pic.twitter.com/l2jfPVr9h9 — Susana De León (@Susanadeleonc) August 10, 2026

#SISMO. Momentos en los que colapsa un edificio en Manizales tras s fuerte yemblor de magnitud 6,6 con epicentro en Chocó. En la ciudad de Pereira también se reportaron estructuras caídas. Aún se desconoce reporte oficial de personas afectadas.



En desarrollo... https://t.co/GMGoE8cAjS pic.twitter.com/OiNkKc4jYA — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

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Soldados en el Choco ,Colombia 🇨🇴, que salían a un operativo , en el temblor de esta mañana 🙏 pic.twitter.com/RJMiera1Ih — Arturo Noguera Velez (@arturonove) August 10, 2026

#URGENTE. Fuerte temblor acaba de sacudir a varias ciudades del país. 6.4 en la escala Richter pic.twitter.com/rCdgjUKiiQ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

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¿Cuáles son los desastres y daños reportados por el sismo en Colombia?

Los primeros balances indican que el fuerte sismo dejó desastres en varias partes de Colombia, siendo las zonas urbanas las que presentan los reportes más alarmantes de estructuras destrozadas.

Uno de los puntos que más ha generado impacto es la ciudad de Manizales, donde el patrimonio histórico ha sufrido un golpe devastador.

Si has visto las imágenes de la capital de Caldas, sabrás que la Catedral Basílica Metropolitana de Manizales es una de las grandes víctimas de este temblor.

Los reportes confirman que la cúpula de la catedral colapsó debido al movimiento telúrico. Pero no es lo único; registros fotográficos muestran que la estructura de piedra presenta una notoria grieta vertical que desciende desde la zona del reloj, evidenciando un daño estructural profundo que pone en riesgo la estabilidad de este icónico templo.

A través de redes sociales, el país ha podido ver cómo fachadas de edificios antiguos y techos de viviendas han cedido ante la magnitud del evento.

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Los videos compartidos por usuarios muestran nubes de polvo tras los derrumbes parciales y calles bloqueadas por escombros, lo que confirma que la magnitud del desastre es considerable en múltiples puntos del mapa nacional.

¿Dónde se sintió más fuerte el terremoto de magnitud 6.7?

Aunque la sensación de pánico fue generalizada, los datos técnicos ayudan a entender por qué algunas zonas resultaron más afectadas que otras.

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El epicentro de este evento, que algunos reportes sitúan en una magnitud de 7.4, se localizó en San José del Palmar, Chocó.

Desde ese punto, las ondas sísmicas se propagaron con fuerza por el territorio nacional, impactando severamente al Eje Cafetero y otras regiones circundantes.

Manizales se ha consolidado como una de las ciudades con mayores reportes de afectación en su infraestructura. Las autoridades se encuentran actualmente revisando los videos y denuncias ciudadanas para identificar otros puntos críticos donde las estructuras puedan estar a punto de ceder.

Mientras tanto, la recomendación para ti es que te mantengas informado mediante fuentes confiables. Puedes seguir la señal visual de radio en vivo y unirte a los canales de WhatsApp y Google Noticias para recibir el balance oficial de daños a medida que se procesa la información.

La situación sigue bajo monitoreo constante, y se espera que en las próximas horas se emita un reporte detallado sobre el total de edificios e infraestructuras que quedaron destrozadas tras este potente terremoto que ha marcado la jornada de hoy en Colombia.