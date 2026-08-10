Terremoto en Colombia alcanzó la magnitud 7.4; pánico en varias ciudades

Hoy, 10 de agosto de 2026, Colombia ha registrado una intensa actividad sísmica que ha generado preocupación en gran parte del país.

Según los primeros reportes de la Redacción de Blu Radio, se trata de un terremoto de magnitud 7.4, una cifra que denota la gran energía liberada por este evento natural.

La noticia, que se encuentra actualmente en desarrollo, ha captado la atención inmediata de los medios y de la población civil que busca respuestas ante la magnitud del fenómeno.



Aunque todavía se están recopilando datos precisos sobre la profundidad y los efectos específicos en las estructuras, el reporte inicial confirma que la sacudida fue lo suficientemente potente como para ser percibida de manera clara en diversas zonas del mapa nacional.

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¿De cuánto fue el temblor hoy en Colombia?

De acuerdo con la información oficial difundida por Servicio Geológico Colombiano, el sismo registrado este lunes alcanzó una magnitud de 7.4.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

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Este tipo de movimientos telúricos son considerados de gran intensidad y suelen generar alarmas automáticas en los sistemas de monitoreo sísmico debido a su potencial para causar daños, dependiendo de su profundidad y cercanía a centros poblados.

En las plataformas digitales del medio de comunicación, se ha compartido una imagen de referencia que ilustra la actividad sísmica sobre un mapa satelital de Colombia.

En esta representación visual, se puede observar el punto del epicentro y cómo las ondas sísmicas se propagaron a través de la geografía colombiana, lo que explica por qué el reporte de percepción ha sido tan amplio en esta jornada.

Es importante que mantengas la calma y estés atento a los canales oficiales mientras los expertos terminan de procesar la información técnica definitiva.

¿Qué se sabe sobre el sismo de magnitud 7.4 en Colombia?

Hasta el momento, los detalles principales se centran en la magnitud y la fecha del evento: hoy 10 de agosto de 2026. El equipo periodístico ha clasificado la noticia como un hecho de última hora y se mantiene en constante actualización para brindar datos más específicos a medida que las autoridades competentes emitan sus comunicados oficiales.

Además, si quieres recibir la información directamente en tu celular, existen canales habilitados en WhatsApp y Google Noticias donde se están compartiendo los hechos más relevantes de este sismo y otras noticias de la nación.

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Recuerda que, ante un evento de esta naturaleza, es fundamental verificar la información antes de compartirla para evitar la propagación de rumores.

La situación sigue siendo monitoreada por los servicios de emergencia y se espera que en las próximas horas se brinde un balance más detallado sobre si hubo afectaciones materiales o humanas tras este fuerte movimiento de 7.4 grados.