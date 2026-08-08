Epa Colombia fue trasladada a cárcel de Ibagué; orden llegó desde la Presidencia

Daneidy Barrera, conocida públicamente como Epa Colombia, fue trasladada este viernes 7 de agosto a la cárcel de mujeres de Ibagué, luego de permanecer recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

La empresaria y creadora de contenido cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión por los hechos ocurridos en 2019 contra una estación de TransMilenio, y ahora continuará el cumplimiento de la pena en territorio tolimense.

El movimiento penitenciario se conoció en medio de los esfuerzos que adelanta su equipo jurídico para conseguir mecanismos que permitan modificar su situación.

Barrera había iniciado su condena en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, antes de ser trasladada a la Escuela de Carabineros.

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Según la información conocida, el nuevo traslado habría sido ordenado desde la Presidencia. La decisión vuelve a poner a Epa Colombia en el centro de la conversación pública, especialmente después de que su defensa insistiera en diferentes alternativas jurídicas para conseguir su libertad.

Epa Colombia cambia de centro de reclusión mientras su defensa insiste

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La situación jurídica de Epa Colombia ha tenido varios capítulos durante los últimos meses. En enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de la empresaria después de negar un beneficio relacionado con la justicia restaurativa.

Actualmente, la defensa está encabezada por la abogada Wendy Herrera, quien ha manifestado que trabaja para encontrar una salida jurídica dentro de los mecanismos establecidos. Uno de los caminos planteados consiste en una conciliación con TransMilenio, con el objetivo de que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá pueda evaluar alternativas que favorezcan la recuperación de su libertad.

El traslado a Ibagué ocurre, además, en una jornada marcada por importantes movimientos dentro del sistema penitenciario colombiano. La Policía y el Inpec realizaron un operativo para trasladar a 103 personas privadas de la libertad desde la cárcel de Itagüí hacia distintos centros penitenciarios de alta seguridad del país.

En el caso particular de Epa Colombia, su traslado corresponde a un centro penitenciario femenino en Ibagué, donde deberá continuar con el cumplimiento de la sentencia impuesta por la justicia colombiana.

La foto de Epa Colombia que llamó la atención antes del traslado

La noticia sobre el cambio de prisión llegó apenas un día después de que se conociera una fotografía de Epa Colombia durante un encuentro con su abogada. La imagen fue publicada por Wendy Herrera en sus redes sociales y rápidamente generó comentarios entre los seguidores de la empresaria.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el cambio que algunos usuarios percibieron en la apariencia del rostro de Epa Colombia.

La fotografía provocó especulaciones en redes sociales sobre si durante su permanencia bajo custodia habría realizado algún procedimiento estético, aunque la información suministrada no confirma que haya ocurrido alguna intervención de este tipo.

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Epa Colombia y su abogada

Más allá de los comentarios sobre su imagen, la abogada aprovechó la publicación para enviar un mensaje relacionado con el proceso jurídico. Herrera aseguró que su equipo continúa trabajando de manera "maratónica" y ajustada a derecho para buscar la libertad de la empresaria.

Por su parte, Epa Colombia también tuvo la oportunidad de dirigirse a los colombianos durante ese encuentro. La empresaria manifestó su intención de "seguir construyendo país" y de brindar oportunidades una vez recupere su libertad.

Con su llegada a la cárcel de mujeres de Ibagué, Barrera inicia una nueva etapa dentro del cumplimiento de su condena, mientras su defensa continúa buscando mecanismos legales que puedan cambiar el rumbo de su situación penitenciaria.

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