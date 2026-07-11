Caso Epa Colombia revela presuntos pagos por Nequi a esposa de un intendente de la prisión

La situación de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha tomado un rumbo legal y disciplinario bastante gris.

La influencer actualmente cumple su condena en la Escuela de Carabineros, un sitio que, según informes de la Revista Semana, se habría convertido presuntamente en el escenario de faltas que hoy la tienen en la mira del Inpec.

Lo más grave de este nuevo capítulo no son solo los procedimientos estéticos, sino el presunto esquema de pagos que los habrían facilitado.



¿Cómo ingresó presuntamente Epa Colombia insumos médicos a su celda?

Según los reportes de la Policía Nacional entregados al director del Inpec y revelados por Semana, el ingreso de elementos prohibidos se habría dado bajo dinámicas que burlaron la seguridad del penal.



El testimonio clave viene de su propia compañera de cuarto, Margareth Chacón, quien habría relatado que el pasado 30 de mayo de 2026, en horas de la noche, el intendente de la Policía Wilson Beltrán presuntamente entregó una bolsa por la ventana trasera de la habitación de la influenciadora.

Lo que hace que este caso sea un escándalo de corrupción es que, de acuerdo con la información de Semana, se menciona un presunto pago realizado a través de la cuenta de Nequi de la esposa del mencionado uniformado.

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Aunque el intendente manifestó que simplemente entregó un domicilio de helado solicitado por Barrera y que desconocía si había algo más en la bolsa, el hallazgo posterior de insumos médicos en la habitación complicó la situación para ambos.

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Pero esta no sería la única vez. Semana también cita un informe de diciembre de 2025 en el que se reportó que el escolta de la novia de Epa Colombia intentó ingresar un pollo asado que, tras ser verificado, contenía presuntamente 60 jeringas, dos frascos de bótox y otros elementos de cirugía estética.

¿Por qué el Inpec evalúa trasladar a Epa Colombia a El Buen Pastor?

Si te preguntas si este es un hecho aislado, la respuesta es no. La mayor de la Policía Luz Amparo Pinto Rivera ha radicado un total de 12 cuestionamientos contra la conducta de Daneidy Barrera.

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El detonante final ocurrió a inicios de junio de 2026, cuando la oficial notó inflamación y moretones (equimosis) en el rostro de la interna.

Tras una inspección en su celda, encontraron presuntamente un arsenal que incluía lidocaína, ácido hialurónico (Venufill), jeringas y agujas hipodérmicas.

Además de los procedimientos estéticos prohibidos, el "rosario de quejas" incluye:

El hallazgo de teléfonos celulares en su poder en varias ocasiones.

Irrespeto y amenazas a los custodios, llegando a decirle a un uniformado: “Ya van dos veces con usted; a la tercera, aténgase”.

Ingreso de vehículos particulares no autorizados y quejas de otros reclusos por el alto volumen de la música a altas horas de la noche.

El alarmante reporte médico de Epa Colombia que alerta al Inpec Foto: Tomada de SEMANA

Toda esta acumulación de faltas al reglamento disciplinario interno, detallada en los informes conocidos por Semana, es lo que sustenta la posibilidad jurídica de que las autoridades ordenen su traslado definitivo a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá.

Por ahora, el caso sigue bajo análisis del Inpec mientras se esclarecen los presuntos pagos digitales que habrían permitido convertir una celda en un centro de estética clandestino.