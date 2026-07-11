Así fue como Epa Colombia ingresó jeringas y relleno para labios a prisión

La situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha pasado de ser un tema de farándula a un complejo expediente disciplinario que podría terminar con su traslado a la cárcel de mujeres El Buen Pastor.

Aunque se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros, un sitio exclusivo para funcionarios públicos, una serie de informes revelados por la Revista SEMANA ponen en duda su comportamiento y el cumplimiento de las normas del Inpec.

Si te interesa saber cómo se burlaron presuntamente los controles de seguridad, aquí te detallamos la investigación.



¿Cómo entraron presuntamente los insumos médicos a la celda de Epa Colombia?

De acuerdo con la información publicada por SEMANA, existen dos modalidades principales mediante las cuales Epa Colombia habría logrado ingresar elementos prohibidos a su lugar de reclusión.



La primera de ellas, y quizá la más escandalosa, involucra presuntamente a un funcionario de la institución.

Según el testimonio de su compañera de celda, Margareth Chacón (condenada por el caso del fiscal Marcelo Pecci), el pasado 30 de mayo de 2026, un intendente de la Policía identificado como Wilson Beltrán habría entregado presuntamente una bolsa a través de la ventana trasera de la habitación de la influenciadora.

Chacón señaló que, según su conocimiento, por este "favor" se habría realizado un pago presuntamente a través de una cuenta de Nequi a nombre de la esposa del uniformado.

Aunque el intendente aceptó haber entregado un "domicilio de helado" por la ventana, afirmó desconocer si la bolsa contenía otros elementos.

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La segunda modalidad reportada por SEMANA data de diciembre de 2025. En esa ocasión, el conductor y escolta de la novia de la empresaria, Karol Samantha, habría llevado un domicilio de pollo asado en una caja de icopor.

Al ser verificada en el Casino de Oficiales, la caja contenía presuntamente un arsenal de insumos: 60 jeringas, dos frascos de bótox, 20 jeringas de Juvederm Ultra Plus Lidocaine, guantes de látex y hasta pinzas de extracción.

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¿Qué elementos estéticos fueron hallados en la inspección a Daneidy Barrera?

La alarma definitiva se encendió el 2 de junio de 2026, cuando la mayor de la Policía Luz Amparo Pinto Rivera notó que Epa Colombia presentaba una evidente inflamación en los labios y moretones (equimosis) en el rostro.

A pesar de que la influenciadora negó cualquier procedimiento, las autoridades procedieron a realizar una inspección exhaustiva en su habitación el 3 de junio.

En dicha diligencia, la Policía encontró una variedad de insumos médicos que no deberían estar en un centro de reclusión. Entre los elementos hallados presuntamente en la habitación que comparte con Chacón se encontraban:

Frascos de roxicaína al 2% y lidocaína (anestésicos).

Sustancias de relleno como Venufill (ácido hialurónico) y Newcaína.

Agujas hipodérmicas, lancetas retráctiles para punción, esponjas de gasa y suero fisiológico.

El alarmante reporte médico de Epa Colombia que alerta al Inpec Foto: Tomada de SEMANA

Estos hallazgos coinciden con el reporte de su compañera de cuarto, quien manifestó que el 31 de mayo de 2026 un visitante le habría practicado a Daneidy presuntamente la aplicación de rellenos en glúteos, pómulos, mentón y labios.

La situación se agravó cuando la influenciadora presentó presuntamente cuadros de dolor y fiebre tras la intervención.