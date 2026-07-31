Karol Samantha rompió el silencio sobre Epa Colombia e hizo una dolorosa confesión

Karol Samantha volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir una sincera reflexión sobre el momento que atraviesa junto a su hija por la ausencia de Daneidy Barrera, conocida popularmente como Epa Colombia.

La creadora de contenido aprovechó una dinámica de preguntas en Instagram para responder con total franqueza qué ha sido lo más complicado desde que su pareja no está con ellas.

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En esta oportunidad, Samantha no habló de proyectos ni de trabajo, sino de las emociones que ha tenido que enfrentar durante este proceso.

Karol Samantha habló sin filtros sobre la ausencia de Epa Colombia

Todo ocurrió durante una ronda de preguntas y respuestas publicada en sus historias de Instagram. Uno de los seguidores quiso saber cuál había sido el aspecto más difícil de toda la situación que enfrenta actualmente.

La pregunta fue directa:

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"¿Qué ha sido lo más difícil del proceso de Epa para ti?"

Lejos de responder con pocas palabras, Karol Samantha decidió abrir su corazón y describir cómo ha vivido esta etapa, especialmente por el impacto que ha tenido en su hogar y en la hija que tiene junto a Daneidy Barrera.

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"Respondiendo tu pregunta podría decir que absolutamente todo, el que la hayan separado de esta manera de nuestra hija, que ella no esté a mi lado, que no esté aquí en la empresa con nosotros, el que no esté en la casa, o sea todo, todo es duro desde que Daneidy no está", expresó.

Además de hablar de la ausencia de Daneidy, Samantha dejó claro que la situación ha cambiado por completo la dinámica familiar y laboral, ya que compartían tiempo tanto en el hogar como en la empresa.

Karol Samantha envió un emotivo mensaje público refiriéndose a la difícil situación de su pareja, Epa Colombia' Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

La fe y la admiración por Daneidy Barrera marcaron su mensaje

Durante la misma interacción, Karol Samantha explicó que la fe ha sido uno de los principales apoyos para afrontar este momento.

En su respuesta aseguró que mantiene la confianza en que las cosas llegarán cuando corresponda y aprovechó para dedicar unas palabras de reconocimiento a Epa Colombia.

"Con la fe puesta en Dios, como siempre se los he dicho el tiempo de Dios es perfecto. Admiro demasiado a Dane, a pesar de todo lo que vive a diario, a pesar de tanta maldad, Dane nunca se ha rendido", manifestó.

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El mensaje también estuvo acompañado por un reconocimiento a la fortaleza que, según Samantha, ha caracterizado siempre a la empresaria.

Para ella, Daneidy ha demostrado ser una mujer perseverante incluso en los momentos más difíciles, motivo por el cual reiteró la admiración y el cariño que siente por su pareja.

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"Es una mujer fuerte, valiente y berraca, está hecha para grandes cosas, por eso la amo", concluyó.