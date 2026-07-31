El Fondo Nacional del Ahorro lanza el Trasnochón 2.0 con horarios extendidos para vivienda

El Fondo Nacional del Ahorro lanza la jornada denominada Trasnochón FNA 2.0 con el fin de atender a los ciudadanos interesados en adquirir vivienda propia. Esta iniciativa busca que las personas que trabajan durante el día realicen sus trámites sin dificultades.

Acercate a los puntos seleccionados para radicar los documentos necesarios de tu crédito hipotecario o leasing habitacional. La entidad financiera permite gestionar procesos de aprobación de manera presencial durante estas jornadas especiales nocturnas.

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Los servicios disponibles incluyen la posibilidad de afiliarse a la institución mediante el traslado de las cesantías acumuladas. También existe la opción de iniciar un plan de Ahorro Voluntario Contractual para facilitar el acceso futuro a la propiedad raíz.



El Fondo Nacional del Ahorro es la única organización en el país que financia hasta el 100% del valor total del inmueble seleccionado. Esto elimina por completo la barrera económica que representa el pago de la cuota inicial para muchas familias.

Las tasas de interés competitivas en el mercado actual permiten que más trabajadores accedan a soluciones de financiación bajo condiciones muy favorables. Consulta las herramientas digitales para proyectar el valor de tus cuotas mensuales previstas.

La oferta institucional contempla también el financiamiento para el mejoramiento de la vivienda actual sin necesidad de una garantía hipotecaria. Esta alternativa facilita las adecuaciones o renovaciones necesarias para elevar la calidad de vida del hogar.

La entidad destaca que el Trasnochón FNA 2.0 es una apuesta por acercarnos a la población y brindar oportunidades para avanzar en las metas propuestas. Al respecto indica: “Sabemos que el tiempo es un factor clave; por eso ampliamos nuestros horarios”.

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Las fechas oficiales establecidas para esta atención extendida son el 4 y el 5 de agosto de 2026. El horario general de servicio en la mayoría de los puntos habilitados se programa desde las 7:00 p.m. hasta las 10:00 de la noche en el país.

Existen excepciones importantes en ciudades como Pereira y Soledad, donde la jornada de trabajo será continua hasta las ocho de la noche. Verifica la ubicación exacta de la oficina más cercana para realizar tus consultas de ahorro o de vivienda.

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¿Qué trámites puedes realizar durante el Trasnochón FNA 2.0 en agosto?

Durante las noches entre el 4 y el 5 de agosto de 2026 puedes resolver dudas sobre los productos financieros, radicar carpetas de crédito y gestionar afiliaciones digitales. El proceso busca que los proyectos habitacionales de los colombianos avancen con mayor celeridad y facilidad de acceso.

Puntos habilitados para la atención en horario extendido:

Armenia: Calle 21 #16-30, junto al Edificio Torre Colseguros.



Calle 21 #16-30, junto al Edificio Torre Colseguros. Barranquilla: Calle 93 #47–131.



Calle 93 #47–131. Bogotá D. C. - Suba: Transversal 60 n.º 128A - 68.



Transversal 60 n.º 128A - 68. Bogotá D. C. - CNA: Calle 12 n.º 65-11, Puente Aranda.



Calle 12 n.º 65-11, Puente Aranda. Bogotá D. C. - CAN: Calle 44 n.º 52-06.



Calle 44 n.º 52-06. Bucaramanga: Carrera 19 #36-03.



Carrera 19 #36-03. Cali (Guadalupe): Carrera 56 #5-80.



Carrera 56 #5-80. Cartagena: Calle del Arsenal #8B–121.



Calle del Arsenal #8B–121. Cúcuta: Calle 12A #2E - 48, Quinta Vélez Caobos.



Calle 12A #2E - 48, Quinta Vélez Caobos. Ibagué: Calle 64 #7-24, local 04.



Calle 64 #7-24, local 04. Manizales: Calle 20 #22-27, Edificio Cumanday, local 2.



Calle 20 #22-27, Edificio Cumanday, local 2. Medellín: Carrera 55 #42-90, Plaza de la Libertad, locales 203-204.



Carrera 55 #42-90, Plaza de la Libertad, locales 203-204. Pasto: Calle 20 #26-38, Centro.



Calle 20 #26-38, Centro. Pereira: Calle 19 #6-48, C. C. Alcides Arévalo, local 211 (Hasta las 8:00 p.m.).



Calle 19 #6-48, C. C. Alcides Arévalo, local 211 (Hasta las 8:00 p.m.). Santa Marta: Calle 22 #7-66.



Calle 22 #7-66. Sincelejo: Carrera 14 #22–13.



Carrera 14 #22–13. Soledad: Autopista Aeropuerto 23, C. C. Plaza Arboleda, locales 12 y 13 (Hasta las 8:00 p.m.).



Autopista Aeropuerto 23, C. C. Plaza Arboleda, locales 12 y 13 (Hasta las 8:00 p.m.). Villavicencio: Carrera 38 #20-66, barrio Teusacá.

Los interesados deben llevar la documentación requerida por el FNA según el trámite a realizar, como solicitudes de crédito o formularios de traslado. Aprovechar estos espacios permite fortalecer el ahorro personal sin interferir con las rutinas laborales del día a día real.