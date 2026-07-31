Nequi se separa de Bancolombia: todo sobre el cobro de retiros y transferencias

Si eres uno de los 29 millones de usuarios que utiliza Nequi para manejar su plata a diario, es muy probable que hayas escuchado rumores sobre su separación de Bancolombia.

Lo primero que debes saber es que este proceso ya tiene una fecha definitiva: el 1 de septiembre de 2026.

Puedes leer: Los tres bancos que te prestan hasta el 90% para que compres casa en 2026



A partir de ese día, Nequi dejará de ser una línea de negocio de Bancolombia para operar oficialmente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.



El registro se realizó ante la Superintendencia Financiera este viernes 31 de julio por parte del Grupo Cibest (anteriormente conocido como Bancolombia).

Aunque se trata de un paso hacia la independencia empresarial, Nequi seguirá siendo parte de este importante conglomerado financiero, pero ahora como una empresa nueva y autónoma.

¿Qué cambia para los usuarios de Nequi tras su independencia de Bancolombia?

Es normal que sientas algo de incertidumbre cuando escuchas palabras como "independencia" o "separación", pero la realidad es que para ti, como usuario, la experiencia será prácticamente la misma.

Publicidad

La plataforma ha sido enfática en asegurar que esta transformación corresponde a un cambio en la estructura empresarial y no a una modificación en los servicios que ya conoces y utilizas.

Esto significa que podrás seguir usando la misma aplicación que tienes instalada en tu celular. No tendrás que descargar una app nueva ni realizar procesos de registro adicionales para continuar moviendo tu dinero.

Puedes leer: Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario

Publicidad

La interfaz seguirá siendo la misma, manteniendo esa facilidad de uso que te permite enviar, recibir, pedir y recargar plata en unos cuantos pasos.

Uno de los puntos que más suele preocupar es el bolsillo. Aquí hay buenas noticias: el cambio no representa cobros nuevos por las operaciones habituales.

Podrás seguir retirando efectivo de manera gratuita, tal como lo haces hoy. Además, Nequi confirmó que mantendrá el acceso sin costo a toda la red de cajeros automáticos y corresponsales bancarios de Bancolombia a nivel nacional.

¿Es seguro mi dinero en Nequi ahora que es una compañía de financiamiento?

La respuesta corta es sí, e incluso ahora cuentas con mayores respaldos institucionales directos. Al constituirse como una compañía de financiamiento, Nequi S.A. pasa a ser una entidad vigilada directamente por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Esto le otorga un marco regulatorio robusto y una supervisión constante sobre sus operaciones.

Otro beneficio fundamental para tu tranquilidad es que los recursos que tengas en tu cuenta estarán respaldados por el seguro de depósito de Fogafín (Fondo de Garantías de Instituciones Financieras).

Publicidad

Esto significa que, ante cualquier eventualidad con la entidad, el Gobierno nacional garantiza la protección de tus ahorros a través de este fondo.

En cuanto a la seguridad digital, Nequi ha reforzado su monitoreo para evitar que caigas en fraudes durante este periodo de transición. Es vital que tengas en cuenta que no debes realizar ningún trámite ni entregar información personal a terceros.

Publicidad

La empresa nunca te pedirá claves, datos bancarios o financieros a través de llamadas telefónicas o enlaces externos. Todas las comunicaciones oficiales te llegarán únicamente por la app o al correo electrónico que tienes registrado en la entidad.

