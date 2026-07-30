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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Carlos Calero rompe el silencio tras indignante situación: “Perdónalos, Dios”

Carlos Calero rompe el silencio tras indignante situación: “Perdónalos, Dios”

El reconocido presentador se pronunció luego de que se conociera un acto de vandalismo contra varias imágenes de la Virgen María en el santuario de Medjugorje.

El presentador colombiano Carlos Calero sonriendo en el set del programa Día a Día
El presentador Carlos Calero rompió el silencio en sus redes sociales luego de enfrentar un momento de indignación
Foto: imagen tomada de @carloscalero29
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

El presentador colombiano Carlos Calero se pronunció luego de conocerse los actos de vandalismo registrados en el santuario de Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina. "Perdónales, Dios, porque no saben lo que hacen", escribió.

Calero calificó lo ocurrido como un hecho indignante y expresó su tristeza tras reaccionar a una publicación de su excompañera de set, Rochi Stevenson. Con esta frase, inspirada en un pasaje del Evangelio, manifestó su rechazo a la profanación del reconocido sitio de peregrinación católica.

El ataque, que generó rechazo entre la comunidad católica internacional, ocurrió durante la madrugada en el santuario de Medjugorje, considerado uno de los principales centros de peregrinación mariana del mundo.

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De acuerdo con medios locales como Slobodna Bosna y Hercegovina.info, personas desconocidas ingresaron al recinto y provocaron un incendio en el altar exterior de la iglesia de Santiago. Además, la imagen principal de la Virgen María fue vandalizada con pintura negra en el rostro.

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Las autoridades también informaron que en distintos sectores del santuario aparecieron mensajes escritos en polaco que cuestionaban la credibilidad de los seis videntes de las presuntas apariciones marianas iniciadas en 1981.

Asimismo, imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios internacionales muestran a un hombre rociando un líquido inflamable sobre el altar antes de prenderle fuego.

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Reacciones de figuras públicas

Rochi Stevenson, quien compartió la noticia en sus redes sociales, expresó su tristeza por la profanación de un lugar al que millones de personas acuden en busca de paz. "Pero hoy no quiero responder desde la rabia. Podrán manchar una imagen, pero jamás podrán borrar lo que María representa en el corazón de sus hijos".

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La presentadora aseguró que su respuesta frente a estos hechos será la oración, el perdón y la esperanza, en coherencia con las enseñanzas de la fe mariana.

Por su parte, la Santa Sede, a través de Vatican News, calificó lo ocurrido como un "grave acto de vandalismo". El organismo confirmó que el ataque afectó el altar exterior, la imagen de la Virgen María y dejó grafitis ofensivos en distintos puntos del santuario.

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Las autoridades de Bosnia-Herzegovina iniciaron una investigación para identificar y capturar a los responsables.

Mientras tanto, la parroquia de Medjugorje hizo un llamado a los fieles para responder a estos hechos mediante la oración, el ayuno y el perdón, evitando sentimientos de odio o venganza. Pese a los daños ocasionados, el santuario continúa abierto al público y mantiene con normalidad sus actividades religiosas y de peregrinación.

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