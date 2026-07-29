Paola Turbay enfrentó compleja situación en Europa: “Respiramos profundo”

La actriz y exreina de belleza colombiana Paola Turbay reveló recientemente, a través de sus redes sociales, que fue víctima de un robo durante unas vacaciones en Europa junto a su esposo, el empresario Alejandro Estrada, y sus hijos, Emilio y Sofía.

Según relató la artista, delincuentes rompieron el vidrio del vehículo en el que se movilizaban y se llevaron todas sus pertenencias, incluidas las maletas, los morrales y los pasaportes.

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Al recordar lo sucedido, la protagonista de Ana de nadie y La venganza de Analía expresó: “Después de que nos rompieron el vidrio del carro y nos robaron absolutamente todo: maletas, morrales, pasaportes… ¡TODO!”.



Pese al impacto del hecho, explicó que decidieron mantener la calma para evitar que el incidente arruinara el resto del viaje.

Tras el hurto, Paola Turbay y sus familiares siguieron los procedimientos legales y administrativos correspondientes. La actriz relató las medidas que tomaron para superar el inconveniente y continuar con sus vacaciones.

“Respiramos profundo, nos dimos un abrazo, pusimos la denuncia, fuimos al Consulado de Colombia y a un almacén a comprar las tres pintas con las que cada uno seguiría su viaje”, detalló la actriz.

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¿Qué más comentó Paola Turbay sobre el hurto que vivió en familia?

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La exreina explicó que acudir al Consulado de Colombia fue indispensable para tramitar documentos de emergencia, luego de que los delincuentes se llevaran los pasaportes de los cuatro integrantes de la familia.

Una vez solucionaron el inconveniente y compraron ropa básica para continuar el recorrido, cada uno siguió con los planes que ya tenía programados.

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Paola Turbay señaló que el robo no la llevó a cancelar sus vacaciones. Mientras ella y su esposo continuaron su viaje hacia la región de los Balcanes, sus hijos, Sofía y Emilio, siguieron con los itinerarios que habían organizado de manera independiente.

Sobre el lugar donde ocurrió el hurto, la actriz prefirió no revelar el país para evitar generar una imagen negativa del destino.

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“No voy a decir en qué país nos robaron porque no quiero hacerle mala publicidad. Sigue siendo un país que amo y al que volvería sin pensarlo dos veces”, puntualizó sobre lo ocurrido.

Finalmente, destacó su experiencia en otros destinos del continente y mencionó a Eslovenia como uno de los lugares que más la sorprendió durante el viaje. Según afirmó, se trata de “un lugar demasiado perfecto para ser real”, resaltando la limpieza de sus ciudades y el buen estado de sus carreteras, especialmente para practicar ciclismo de ruta.