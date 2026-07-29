Luto en la música: fallece famoso cantante tras un accidente de tránsito en motocicleta

Glen Hansard, reconocido cantante, compositor y actor irlandés, falleció a los 56 años luego de sufrir un accidente de motocicleta ocurrido durante la madrugada del 29 de julio, según confirmaron medios internacionales y el equipo del artista.

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La noticia comenzó a recorrer rápidamente las redes sociales, donde fanáticos, músicos y figuras del entretenimiento compartieron mensajes de despedida para recordar la trayectoria de quien marcó a toda una generación con su música y su participación en el cine.



El fallecimiento también fue confirmado mediante un comunicado publicado por el equipo del artista, en el que solicitaron respeto para su entorno cercano.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard en la madrugada de hoy. Aún estamos asimilando la noticia, por lo que les pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia, los compañeros y los amigos de Glen en estos momentos difíciles".

¿De qué murió Glen Hansard?

De acuerdo con la información divulgada por medios internacionales como Reuters y El País, Glen Hansard murió como consecuencia de un accidente de motocicleta ocurrido en las cercanías de Dublín, Irlanda. Las autoridades informaron que el artista no logró recuperarse de las lesiones sufridas tras el impacto.

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Los reportes indican que el hecho ocurrió durante la madrugada del 29 de julio, noticia que rápidamente ocupó los principales titulares internacionales y provocó múltiples homenajes en distintos escenarios del mundo musical.

Hasta el momento, esa es la información que ha sido confirmada oficialmente sobre la causa del fallecimiento del intérprete.

¿De qué murió Glen Hansard

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El legado musical que dejó Glen Hansard

Aunque la noticia ha estado marcada por la tristeza, miles de seguidores también aprovecharon para recordar el camino artístico que construyó durante varias décadas.

Hansard alcanzó reconocimiento internacional gracias a "Falling Slowly", canción que interpretó junto a Markéta Irglová para la película Once. El tema obtuvo un Premio Óscar a Mejor Canción Original, convirtiéndose en una de las composiciones más recordadas de su carrera.

Además de ese éxito, el artista fue la voz principal de The Frames, agrupación con la que desarrolló buena parte de su trayectoria, y también integró el proyecto The Swell Season, que le permitió ampliar su reconocimiento fuera de Irlanda.

Entre las canciones que sus seguidores más recuerdan también aparecen "Her Mercy", "Take Heart" y "Great Weight", temas que continúan siendo escuchados por fanáticos del folk y el rock alternativo.

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Más allá de su carrera como cantante, Glen Hansard también construyó un camino en la actuación que permitió que nuevas audiencias conocieran su trabajo.

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Su participación en Once se convirtió en uno de los momentos más importantes de su trayectoria y abrió la puerta para que su música llegara a millones de personas alrededor del mundo.