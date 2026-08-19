Falleció el 'mejor mago de cartas del mundo' a sus 83 años; así fue la despedida

El martes 18 de agosto de 2026 será recordado como el día en que el ilusionismo se quedó huérfano de su mayor exponente. Juan Tamariz, el carismático mago que conquistó los corazones de millones de personas con su ingenio y sus dedos ágiles, falleció en Madrid.

Como periodista que sigue el pulso de la cultura, te cuento que la noticia fue confirmada por su propia familia, marcando el fin de una era para la magia mundial.

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¿De qué murió Juan Tamariz y dónde fueron sus últimos días?

Juan Tamariz pasó sus jornadas finales en España, el país que lo vio nacer y convertirse en leyenda. Según informaron los medios locales y fuentes cercanas al ilusionista, su fallecimiento se produjo por causas naturales.



El genio de la cartomagia contaba con 83 años de edad al momento de su partida y se encontraba internado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Es importante destacar que, a pesar de la tristeza que embarga al mundo del espectáculo, Tamariz no estuvo solo en este tránsito. Sus últimos días de vida estuvieron marcados por el calor de su entorno más íntimo, pues estuvo rodeado de su familia.

Esta cercanía familiar refleja la personalidad de un hombre que, más allá de los escenarios y las luces de los sets de televisión, siempre valoró sus vínculos personales y el amor de los suyos.

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¿Quién fue Juan Tamariz y cuál es su legado en la magia?

Si te preguntas por qué el nombre de Juan Tamariz resuena con tanta fuerza, debes saber que no solo era un mago; era considerado "el mejor mago de cartas del mundo".

Su carrera fue meteórica y revolucionaria, consolidándose como uno de los ilusionistas más admirados y exitosos de la televisión internacional.

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Su estilo único mezclaba la precisión técnica de un maestro con chispas inconfundibles de humor, lo que le permitió conectar con audiencias de todas las edades de una manera que pocos artistas logran.

Uno de los hitos que definió su trayectoria fue haberse coronado como campeón de cartomagia en el año 1973.

Desde entonces, su fama no hizo más que crecer, llevándolo a recorrer numerosos países para presentar sus espectáculos, donde la baraja de cartas era siempre la protagonista indiscutible.

En Colombia, por ejemplo, fue un invitado recurrente y muy querido en el Festival Internacional del Humor, programa televisado por el Canal Caracol que le permitió estrechar lazos con el público latinoamericano durante años.

Su hija, Ana Tamariz, quien también es una apasionada del arte de la ilusión y fundó su propia escuela de magia hace casi cuarenta años, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

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Ana describió a su padre como una persona increíble y admirada por todos, agradeciendo el amor que Juan Tamariz le regaló tanto a ella como al arte de la magia, asegurando que su recuerdo e inconmensurable obra estarán siempre presentes.

Incluso los grandes genios tienen un punto de partida. Juan Tamariz solía recordar que su pasión por este arte comenzó cuando apenas era un niño.

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Sus padres lo llevaron a ver a un mago que lucía una capa y que realizaba un truco que lo dejó impactado: hacía aparecer peceras con peces vivos de la nada.

Ese momento de asombro infantil fue el motor que lo impulsó a dedicar su vida a crear esa misma sensación en los demás.

Una de sus últimas apariciones públicas significativas tuvo lugar en el año 2025, durante una entrevista junto a su hija Ana, donde reafirmó que su amor por la magia seguía tan vivo como aquel primer día.