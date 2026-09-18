Padres de J Balvin estarían consternados por su separación de Valentina Ferrer

La separación de J Balvin y Valentina Ferrer sigue generando reacciones y ahora la atención se concentró en la familia del cantante colombiano. Durante el programa Siéntese quien pueda, el periodista Lucho Borrego aseguró que tuvo contacto con la familia del artista y reveló cómo estarían viviendo sus padres el final de la relación.

De acuerdo con lo contado por Borrego, los padres de J Balvin estarían consternados por la separación. Sin embargo, según el periodista, han decidido mantenerse al margen de las declaraciones públicas y guardar silencio por prudencia y respeto hacia el momento que atraviesa la familia.

La información tomó relevancia porque Borrego también recordó una conversación que sostuvo años atrás con los padres del cantante, precisamente cuando J Balvin y Valentina Ferrer habían atravesado una primera ruptura.



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En ese momento, antes del nacimiento de su hijo Río, los padres del artista se habrían referido a la importancia que tenía la modelo argentina en la vida de su hijo.

Según recordó el periodista, la familia veía a Valentina como una persona importante para J Balvin y como alguien que había permanecido a su lado durante algunos momentos complicados.

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Los padres de J Balvin ya habían hablado de Valentina Ferrer

Lucho Borrego explicó que aquella conversación con los padres de J Balvin ocurrió en una etapa anterior de la relación, cuando la pareja también había decidido separarse.

En aquella oportunidad, los padres del cantante destacaron el papel que había tenido Valentina Ferrer en la vida del artista y el apoyo que ella representó durante diferentes momentos.

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Borrego recordó que la familia del paisa consideraba a la modelo argentina una persona importante en su vida y resaltó el vínculo que ambos habían construido.

Ese antecedente volvió a tomar relevancia después de conocerse la nueva separación, especialmente por la historia que la pareja compartió durante los años que estuvieron juntos y por el hijo que tienen en común.

Según lo relatado por el periodista en Siéntese quien pueda, los padres de J Balvin no estarían interesados en hacer públicas sus opiniones sobre lo ocurrido. La decisión, explicó, estaría relacionada con la prudencia y el respeto por la situación que atraviesa la familia.

La versión sobre la reacción de los padres del cantante fue presentada por Borrego durante el programa, por lo que se trata de información atribuida al periodista y no de una declaración pública directa de los padres de J Balvin.

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¿Qué ha dicho J Balvin sobre su ruptura con Valentina Ferrer?

Hasta el momento, J Balvin no se ha pronunciado públicamente sobre la separación ni ha compartido un comunicado propio confirmando el fin de su relación con Valentina Ferrer.

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La información que se conoce sobre la ruptura surgió a partir del mensaje que publicó la modelo argentina, quien hizo pública la situación y llevó a que nuevamente la relación de ambos se convirtiera en tema de conversación.

Por ahora, el cantante no ha entregado una versión propia sobre las razones de la separación ni ha explicado públicamente cómo está viviendo este momento.