Video que captó a José Rojas: minuto a minuto del rapto y desaparición de Ana Lucía

El caso de Ana Lucía González, la niña de ocho años hallada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, tuvo un giro importante con el análisis de las cámaras de seguridad que permitieron reconstruir buena parte del recorrido que habría realizado José Rojas Larez durante la mañana del lunes 14 de septiembre.

Las grabaciones permitieron seguir el desplazamiento de una motocicleta desde Mosquera, Cundinamarca, hasta diferentes sectores de Bogotá. Un detalle fue fundamental para relacionar las imágenes: una llamativa maleta de domiciliario de color naranja instalada en la parte trasera del vehículo.

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A esto se sumaron otros elementos visibles en las grabaciones, como el casco que llevaba la menor. Con esos detalles, los investigadores pudieron organizar una secuencia de imágenes y establecer qué ocurrió en diferentes momentos de esa mañana.

Así se reconstruye el recorrido conocido hasta ahora:



Antes de las 10:29 a. m. | Mosquera: según la investigación, durante la mañana del lunes 14 de septiembre, José Rojas Larez habría protagonizado una fuerte discusión en la vivienda de su pareja sentimental, quien además es hermana de Ana Lucía. De acuerdo con la información del caso, la mujer salió del lugar para buscar apoyo de la Policía.

según la investigación, durante la mañana del lunes 14 de septiembre, José Rojas Larez habría protagonizado una fuerte discusión en la vivienda de su pareja sentimental, quien además es hermana de Ana Lucía. De acuerdo con la información del caso, la mujer salió del lugar para buscar apoyo de la Policía. 10:29 a. m. | Porvenir Río: aparece la primera imagen clave de la ruta. Una cámara de seguridad registró a José Rojas movilizándose en motocicleta y llevando a la niña como parrillera.

aparece la primera imagen clave de la ruta. Una cámara de seguridad registró a José Rojas movilizándose en motocicleta y llevando a la niña como parrillera. 10:30 a. m. | Casandra, Fontibón: apenas un minuto después, otra cámara registra el paso de la motocicleta por este sector de Bogotá. El vehículo avanza por una de las calles, pero posteriormente cambia de dirección y regresa por la misma zona.

apenas un minuto después, otra cámara registra el paso de la motocicleta por este sector de Bogotá. El vehículo avanza por una de las calles, pero posteriormente cambia de dirección y regresa por la misma zona. Minutos después | Ingreso a un inmueble: las cámaras también registraron cómo la motocicleta ingresó a un inmueble del sector. Este momento quedó incluido dentro de la reconstrucción realizada por los investigadores para establecer los movimientos posteriores a la salida de Mosquera.

las cámaras también registraron cómo la motocicleta ingresó a un inmueble del sector. Este momento quedó incluido dentro de la reconstrucción realizada por los investigadores para establecer los movimientos posteriores a la salida de Mosquera. 11:03 a. m. | Fontibón: aparece uno de los momentos más importantes de toda la cronología. La motocicleta vuelve a ser captada por las cámaras mientras toma nuevamente rumbo hacia Mosquera.

aparece uno de los momentos más importantes de toda la cronología. La motocicleta vuelve a ser captada por las cámaras mientras toma nuevamente rumbo hacia Mosquera. 11:03 a. m. | Un detalle cambia la escena: aunque la motocicleta conserva la característica maleta naranja, esta vez José Rojas aparece completamente solo. La niña que había sido registrada como parrillera en la grabación de las 10:29 a. m. ya no aparece junto a él.

aunque la motocicleta conserva la característica maleta naranja, esta vez José Rojas aparece completamente solo. La niña que había sido registrada como parrillera en la grabación de las 10:29 a. m. ya no aparece junto a él. Posteriormente | Sur de Bogotá: de acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, en este sector habría ocurrido el hecho que terminó con la muerte de la niña. Posteriormente, la menor fue hallada en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar.

La importancia de esta cronología está precisamente en la comparación entre las diferentes grabaciones. A las 10:29 a. m., la menor aparece junto al motociclista. Apenas un minuto después, el vehículo es registrado en Fontibón. Y a las 11:03 a. m., la misma motocicleta vuelve a aparecer, pero esta vez con el conductor solo.

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De esta manera, las cámaras permitieron reconstruir visualmente una parte fundamental de la mañana: el momento en que Ana Lucía fue vista junto al motociclista, el recorrido hacia Fontibón, los cambios de dirección, el ingreso a un inmueble y el posterior regreso de la motocicleta sin la niña.

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La Fiscalía incorporó estas imágenes y otros elementos a la investigación contra José Rojas Larez. El señalado permanece bajo medida de aseguramiento en centro carcelario y deberá responder por los delitos que le fueron imputados dentro del proceso.