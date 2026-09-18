Aparece video del momento exacto donde se llevan a Ana Lucía González; iban en moto de domicilio

Siguen apareciendo nuevos detalles relacionados con la muerte de Ana Lucía González, una niña de 9 años cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Ciudad Bolívar el martes 15 de septiembre. En las últimas horas se conocieron videos en los que se observa a la menor con vida horas antes de su fallecimiento.

El medio de comunicación Citytv compartió los registros en los que se observa a la pequeña, material que se habría convertido en una pieza clave dentro de la investigación y que hace parte de las evidencias recopiladas por las autoridades contra José Rojas Lárez, principal sospechoso de la muerte de la menor.

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Último video de Ana Lucía González con vida

En las imágenes, captadas el pasado 14 de septiembre, se observa a Rojas Lárez conduciendo una motocicleta utilizada para servicios de domicilio, mientras Ana Lucía González viajaba como parrillera. De acuerdo con la información conocida, el hombre habría trasladado a la menor desde el municipio de Mosquera hasta Bogotá.

Rojas habría llegado hasta la localidad de Fontibón con la niña, quien para ese momento se encontraba con vida.

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Asimismo, en otros registros se observa al señalado regresar por la menor a una vivienda de Fontibón para posteriormente trasladarla hasta el barrio JJ Rondón, un sector ubicado en el sur de Bogotá, donde posteriormente fue hallado su cuerpo.

El material de las cámaras permite observar la llegada y posterior salida del hombre de la zona. Además, los registros muestran que la niña era transportada como parrillera en una motocicleta acondicionada para prestar servicios de domicilio. La menor llevaba puesto un casco, elemento que habría sido utilizado posteriormente por las autoridades para identificar a Rojas Lárez durante su captura.

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¿Por qué José Rojas se llevó a Ana Lucía González?

Según la información presentada por la Fiscalía durante la audiencia, los hechos tuvieron su origen el pasado 14 de septiembre en una vivienda del municipio de Mosquera. En ese lugar, José Rojas Lárez habría protagonizado una discusión con su pareja sentimental, Rusmeiri González, hermana de la menor.

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Ante los hechos de violencia que se habrían registrado en la residencia, Rusmeiri se dirigió a un Comando de Atención Inmediata (CAI) para pedir ayuda de las autoridades.

Durante el tiempo en que la mujer estuvo fuera de la vivienda buscando ayuda, el señalado habría tomado a la niña y la habría retirado del inmueble.

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Causa del fallecimiento de Ana Lucía González

Medicina Legal emitió un primer informe preliminar sobre la muerte de la menor y señaló que Ana Lucía habría fallecido por asfixia en el lugar al que fue trasladada, en el sur de Bogotá. Posteriormente, el cuerpo sin vida de la niña fue hallado en una alcantarilla de la ciudad.

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En la audiencia de imputación realizada el 17 de septiembre, la Fiscalía formuló cargos contra José Rojas Lárez por su presunta responsabilidad en los hechos. El investigado, sin embargo, no aceptó los cargos.

El material recopilado por los investigadores, que incluye registros de cámaras de vigilancia y el seguimiento de las diferentes paradas realizadas durante el trayecto, hace parte de las evidencias con las que las autoridades avanzan en el proceso para esclarecer lo ocurrido.

