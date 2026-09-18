El oscuro pasado de hombre señalado de acabar con Ana Lucía González; era de temer

El nombre de José Rojas Larez, de 29 años y de origen venezolano, está en el centro de la atención debido a que es señalado como el principal sospechoso de la muerte de la niña Ana Lucía González, quien fue encontrada sin vida el martes 15 de septiembre en una alcantarilla de Ciudad Bolívar.

El medio de comunicación El Tiempo reveló que José Rojas Larez también era conocido con el alias de ‘El Negro’. Además, se identificó que el hombre tendría conocidos o allegados en Ibagué, quienes podrían aportar información sobre su conducta e historial.

De igual forma, el mismo medio señaló que, tras una revisión preliminar en bases de datos de Venezuela, se encontró un registro por hurto a nombre de una persona con la misma identificación. Sin embargo, se aclaró que podría tratarse de un homónimo.



Asimismo, existe otro registro que señala que el hombre de 29 años tendría un proceso de carácter familiar relacionado con una disputa por la patria potestad. No obstante, esta información aún está pendiente de confirmación oficial.



¿Por qué José Rojas Larez habría acabado con Ana Lucía González?

De acuerdo con las autoridades y el testimonio de la hermana de la menor, José Rojas Larez era pareja de la hermana mayor de Ana Lucía González. El hecho habría comenzado tras una discusión ocurrida dentro de una vivienda.

La situación se habría desencadenado luego de que Rojas Larez encontrara un mensaje de otro hombre en el teléfono de su pareja.

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“Eso empieza por un mensaje que recibí en las horas de la mañana. Él revisa mi celular y se da cuenta del mensaje que era de un hombre, entonces él reacciona de una manera muy violenta”, relató la hermana de la menor a Citytv.

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Ante esta situación, el sujeto habría reaccionado destruyendo varios objetos del apartamento. Por ello, la mujer le habría pedido a Ana Lucía González que ingresara a una panadería para solicitar ayuda mientras ella se dirigía a un CAI.

Sin embargo, cuando regresó al lugar, la niña ya no se encontraba allí. Según la información entregada por las autoridades, el hombre habría dejado a la menor escondida y con vida en Bogotá antes de regresar al municipio de Mosquera. Por esta razón, las autoridades investigan cómo terminó la niña en una alcantarilla de Ciudad Bolívar.

¿Cómo avanza el proceso contra el principal señalado de la muerte de Ana Lucía González?

Tras el hecho, José Rojas Larez habría intentado huir hacia Medellín, pero fue capturado el 16 de septiembre en una vía pública de la localidad de Los Mártires, en Bogotá, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

¿Qué pasó con Ana Lucía González? Detalles de la reconstrucción judicial y medida de cárcel al acusado Foto: Redes sociales y CTI

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En la audiencia pública realizada durante la noche del jueves 17 de septiembre de 2026, la fiscal del caso le imputó los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados. Además, en un primer informe preliminar, Medicina Legal señaló que Ana Lucía habría fallecido por asfixia y presentaba varios moretones en diferentes partes de su cuerpo.

Durante la diligencia, el investigado no aceptó los cargos imputados. Pese a ello, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento preventiva en un centro carcelario, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido con Ana Lucía González.

