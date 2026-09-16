Celos y un chat: quién era el hombre cercano a la niña hallada en una alcantarilla

La investigación por la muerte de una niña de 8 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá, dio un giro este miércoles 16 de septiembre con la captura de un hombre que era cercano a la familia y pareja sentimental de la hermana de la menor.

Se trata de José Lárez, un hombre de nacionalidad venezolana que, de acuerdo con la información conocida durante la investigación, había llegado a Colombia aproximadamente tres meses antes junto con la víctima y su hermana.

Su nombre quedó bajo la lupa de las autoridades después de que la investigación permitiera establecer que habría sido una de las últimas personas en tener contacto con la niña antes de su desaparición.



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La menor había desaparecido durante la mañana del 14 de septiembre en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Desde entonces, las autoridades activaron las labores de búsqueda mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa.

Dos días después, las autoridades confirmaron que el cuerpo de una menor encontrado dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá correspondía a la niña que había sido reportada como desaparecida.

El caso quedó en manos de la Policía Judicial de Bogotá y la Fiscalía, que comenzaron a reconstruir los movimientos de las personas que estuvieron cerca de la menor durante las horas previas a su desaparición.

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¿Quién era el hombre que quedó bajo investigación?

Según la información entregada desde el búnker de la Fiscalía, José Lárez era la pareja sentimental de la hermana de la niña. Esa cercanía habría sido uno de los elementos que llevó a los investigadores a concentrarse en él.

La investigación también puso sobre la mesa una hipótesis relacionada con celos. De acuerdo con la tesis que manejan las autoridades, el hombre habría encontrado conversaciones en el celular de su pareja sentimental y esto habría generado una situación que posteriormente terminó involucrando a la menor.

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La información fue entregada durante el reporte periodístico desde el búnker de la Fiscalía.

“Este hombre era la pareja sentimental de la hermana de la víctima y al parecer por celos, por algo que había encontrado, unas conversaciones en el celular de su pareja sentimental, se habría motivado a quitarle la vida a su hermana”, explicó la periodista durante el informe.

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Sin embargo, estos elementos corresponden a la hipótesis investigativa y deberán ser sustentados dentro del proceso judicial que apenas comienza.

Otro dato que tomó relevancia fueron las imágenes de cámaras de seguridad. Según explicó el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, los registros habrían permitido establecer movimientos del hombre durante la mañana en que desapareció la niña.

“Estábamos esperando que saliera la orden de captura contra la última persona que tenía contacto (...) Tenía 8 años, llevaban tres meses en la ciudad y es un hecho que tiene enlutada nuestra ciudad. Al final, la mayoría de hechos sucedieron en Bogotá y se vio cuándo salió sobre las 10:00 de la mañana con ella, pero volvió solo”, señaló el mandatario en diálogo con Recap Blu.

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De acuerdo con la información entregada por el alcalde, las cámaras habrían registrado la salida del hombre en una motocicleta hacia Bogotá y posteriormente su regreso sin la menor.

La ruta habría incluido el desplazamiento hacia la localidad de Fontibón, mientras que el cuerpo de la niña fue encontrado posteriormente en el sur de la capital.