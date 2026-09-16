Revelan quién podría 'remplazar' a James Rodríguez en la Selección Colombia: "Inmediato"

Durante una entrevista concedida en El Klub de La Kalle, el entrenador Eduardo Lara, quien actualmente trabaja con la federación de El Salvador en selecciones juveniles, compartió su visión sobre la partida de James Rodíguez de la Selección Colombia.

Lara dirigió a James en su etapa juvenil desde los 15 o 16 años y también en la selección absoluta.

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Ante esta coyuntura, el estratega expresó una profunda tristeza por la salida de un futbolista de enorme talento, liderazgo y calidad humana. Además, la coyuntura se suma a que Juan Fernando Quintero también manifestó su adiós al equipo nacional.



¿Quién reemplazará a James Rodríguez en la Selección Colombia según Eduardo Lara?

Encontrar a un sucesor para la camiseta 10 es una de las mayores preocupaciones entre los hinchas del equipo cafetero.

Al ser consultado sobre quién debe tomar la batuta, Eduardo Lara fue enfático en señalar que en este momento no observa un reemplazo inmediato que posea el liderazgo y la zurda mágica de James para filtrar pases o ejecutar tiros libres.

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No obstante, el exseleccionador nacional aclaró que la responsabilidad final recaerá sobre el director técnico Néstor Lorenzo, quien deberá buscar las alternativas pertinentes dentro del proceso.

Lara destacó que la Selección Colombia aún cuenta con futbolistas de amplio recorrido y experiencia como Luis Díaz ("Lucho") y Jhon Arias.

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De igual manera, sugirió mirar hacia el futuro y prestar atención a los jóvenes talentos que emergen de los clubes locales, mencionando al juvenil Rivo de Atlético Nacional, quien tiene la oportunidad de aprender al lado de James tras su contratación por la escuadra verdolaga.

Asimismo, Lara enfatizó que la transición en el mediocampo no ocurrirá de la noche a la mañana, sino que se trata de un proceso gradual donde los técnicos irán acercando progresivamente a las nuevas promesas al entorno de la selección.

¿Por qué se retira James Rodríguez y qué pasará con la camiseta 10 de la Selección?

Una de las interrogantes más frecuentes en Google es si la presión mediática o los comentarios negativos en redes sociales influyeron en la decisión del volante. Sobre este aspecto, Eduardo Lara descartó que la prensa fuera el factor determinante.

El técnico sostuvo que James ha meditado profundamente esta determinación junto a su familia y su entorno cercano.

Lara recalcó que James siempre ha sentido un amor genuino por la camiseta tricolor, transformando su rendimiento cada vez que se sumaba a la Selección Colombia, incluso cuando atravesaba momentos difíciles en sus respectivos clubes.

En cuanto al aspecto físico y deportivo, el estratega afirmó que la calidad futbolística de James permanece intacta y que aún cuenta con capacidad suficiente para aportar al equipo.

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Respecto a la edad ideal para el retiro profesional, Lara comentó que en el fútbol "no existen las cédulas", explicando que a las convocatorias nacionales deben acudir los jugadores que se encuentren en óptimas condiciones y sientan el deseo real de representar a su país.

¿Qué anécdotas se recuerdan sobre los inicios de James Rodríguez con Eduardo Lara?

El paso de James Rodríguez por las selecciones juveniles dejó recuerdos memorables durante la etapa formativa liderada por Eduardo Lara.

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En El Klub de La Kalle, se recordó una fotografía viral publicada por medios deportivos como el Diario AS, donde se observa a James vistiendo un buzo de arquero en un entrenamiento.

Lara explicó entre risas que a James le gustaba ponerse el buzo de portero y atajar durante las jornadas recreativas de trabajo. El entrenador detalló que dicha fotografía corresponde a la preparación previa para el Mundial Sub-20 de 2011 disputado en Colombia.

El proceso de Lara con James incluyó hitos como el Torneo de las Américas, el torneo de Gradisca, el Sudamericano de Ecuador (donde obtuvieron el subcampeonato frente a Brasil), el Mundial Sub-17 de Corea en 2007, el título del torneo de Toulon en Francia y el mencionado Mundial Sub-20 en territorio colombiano.

Lara resaltó que, desde muy joven, James se caracterizó por su madurez en el campo y se ganó el respeto de sus compañeros gracias a su técnica superior.