Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
SUBSIDIO DE ARRIENDO
RETRATO DE LOS 80
REFORMA PENSIONAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hijo de Falcao García preocupa a fanáticos tras sufrir accidente; terminó en urgencias

Hijo de Falcao García preocupa a fanáticos tras sufrir accidente; terminó en urgencias

La cantante e influenciadora argentina Lorelei Tarón detalló el angustioso momento en que Jedidiah requirió atención médica de urgencia tras sufrir un incidente mientras jugaba con una pelota.

Falcao García y Lorelei Tarón tras el accidente doméstico de su hijo Jedidiah que terminó en urgencias
Lorelei Tarón relató el momento en que su hijo Jedidiah, fruto de su matrimonio con Falcao García, requirió atención médica de urgencia tras un accidente
Foto: @loreleitaron
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

La familia del delantero colombiano Radamel Falcao García vivió momentos de angustia en Bogotá. Su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón, reveló en redes sociales que su único hijo varón, Jedidiah, sufrió un doloroso accidente doméstico que los obligó a ir al hospital de urgencia.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Lorelei encendió las redes sociales al compartir con sus seguidores la noticia por medio de sus historias de Instagram; de manera casi inmediata, los internautas enviaron mensajes con muestras de cariño y apoyo para la familia del deportista.

Últimas noticias

Westcol vivió aterrador momento mientras jugaba con una tabla ouija
Farándula

Westcol vivió aterrador momento mientras jugaba con una tabla ouija: VIDEO

Ángela Aguilar habló de Shakira y una frase generó revuelo
Farándula

Revuelo por comentario de Ángela Aguilar sobre Shakira: "Algo negativo"

Puedes leer: " type="text/html">Conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi: "Te vi sufrir, caer y levantarte"

¿Qué le pasó al hijo de Radamel Falcao García y Lorelei Tarón?

El accidente ocurrió en la casa familiar, mientras el menor se encontraba jugando con un balón. El niño intentó realizar un movimiento cotidiano para divertirse, pero la situación dio un giro inesperado que lo llevó de urgencias.

En el video compartido por la cantante, detalló el preocupante imprevisto que ocasionó una lesión al pequeño: "Jedi quiso patear la pelota... pero había una chapa escondida debajo". El contacto directo con este objeto afilado le provocó una seria y profunda cortada en uno de sus pies.

Te puede interesar:

cuando-juega-col Cuándo juega Colombia vs Costa Rica Femenino Sub-20: Hora y dónde ver en vivoombia-vs-costa-rica-femenino-sub-20.jpg
Deportes

Arranca el sueño mundialista: fecha, hora y dónde ver a la Selección Colombia vs. Costa Rica

Lionel Messi anuncia su retiro definitivo de la Selección Argentina tras dos décadas de trayectoria
Deportes

Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina: "Ya no tengo más para dar"

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Alarmada por la situación, la familia tomó la decisión de llevar al pequeño de inmediato a urgencias. En el centro médico, los especialistas atendieron rápidamente el caso y determinaron los pasos a seguir para cerrar la delicada herida que sufrió en su extremidad.

Publicidad

Tras ser valorado por el personal médico, la esposa de Falcao y madre del menor compartió en su perfil de Instagram el diagnóstico final y el procedimiento realizado: "Resultado: directo al hospital, 6 puntos. Y ahora le toca quedarse quietito". La publicación incluyó una imagen del menor tras ser atendido.

Puedes leer: Alberto Gamero asume nuevamente la dirección técnica de Millonarios; "Bienvenido a casa"

Publicidad

Afortunadamente, según la historia de Lorelei, el menor se encuentra completamente fuera de peligro y bajo el cuidado de sus padres. Sin embargo, para lograr una adecuada cicatrización de los puntos de sutura en su pie, deberá cumplir estrictamente con varios días de reposo absoluto en casa.

¿Cuántos hijos tienen Falcao García y Lorelei Tarón?

El 'Tigre' Falcao García y Lorelei actualmente viven en la ciudad de Bogotá; hasta la fecha, ellos conforman un sólido matrimonio de más de 15 años. Durante este tiempo construyeron un hogar integrado por cinco hijos.

Te puede interesar:

Thiago Messi revela con qué selección quiere jugar
Deportes

Thiago Messi sorprende al revelar con qué selección sueña jugar: ¿en España?

Georgina Rodríguez en su etapa como vendedora de tiendas de lujo y su vida actual junto a Cristiano Ronaldo
Farándula

Así era la 'humilde' vida de Georgina Rodríguez antes de Cristiano Ronaldo

Los pequeños integrantes de la numerosa familia son: Dominique, Desirée, Annette, Heaven y Jedidiah, quien es el único hijo varón del matrimonio, nació en el año 2020, llegando justo después de sus tres hermanas mayores, y se consolidó como el consentido antes del nacimiento de Heaven en 2023.

La familia suele compartir varios momentos familiares con sus seguidores por medio de sus redes sociales, llegando justo después de sus tres hermanas mayores, y se consolidó como el consentido antes del nacimiento de Heaven en 2023.

Video que puedes ver: Falcao goleador dentro y fuera de la cancha

Publicidad

Relacionados

Falcao García

Lorelei Tarón

Chismes de famosos