Hijo de Falcao García preocupa a fanáticos tras sufrir accidente; terminó en urgencias

La familia del delantero colombiano Radamel Falcao García vivió momentos de angustia en Bogotá. Su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón, reveló en redes sociales que su único hijo varón, Jedidiah, sufrió un doloroso accidente doméstico que los obligó a ir al hospital de urgencia.

Lorelei encendió las redes sociales al compartir con sus seguidores la noticia por medio de sus historias de Instagram; de manera casi inmediata, los internautas enviaron mensajes con muestras de cariño y apoyo para la familia del deportista.

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¿Qué le pasó al hijo de Radamel Falcao García y Lorelei Tarón?

El accidente ocurrió en la casa familiar, mientras el menor se encontraba jugando con un balón. El niño intentó realizar un movimiento cotidiano para divertirse, pero la situación dio un giro inesperado que lo llevó de urgencias.

En el video compartido por la cantante, detalló el preocupante imprevisto que ocasionó una lesión al pequeño: "Jedi quiso patear la pelota... pero había una chapa escondida debajo". El contacto directo con este objeto afilado le provocó una seria y profunda cortada en uno de sus pies.

Alarmada por la situación, la familia tomó la decisión de llevar al pequeño de inmediato a urgencias. En el centro médico, los especialistas atendieron rápidamente el caso y determinaron los pasos a seguir para cerrar la delicada herida que sufrió en su extremidad.

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Tras ser valorado por el personal médico, la esposa de Falcao y madre del menor compartió en su perfil de Instagram el diagnóstico final y el procedimiento realizado: "Resultado: directo al hospital, 6 puntos. Y ahora le toca quedarse quietito". La publicación incluyó una imagen del menor tras ser atendido.

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Afortunadamente, según la historia de Lorelei, el menor se encuentra completamente fuera de peligro y bajo el cuidado de sus padres. Sin embargo, para lograr una adecuada cicatrización de los puntos de sutura en su pie, deberá cumplir estrictamente con varios días de reposo absoluto en casa.

¿Cuántos hijos tienen Falcao García y Lorelei Tarón?

El 'Tigre' Falcao García y Lorelei actualmente viven en la ciudad de Bogotá; hasta la fecha, ellos conforman un sólido matrimonio de más de 15 años. Durante este tiempo construyeron un hogar integrado por cinco hijos.

Los pequeños integrantes de la numerosa familia son: Dominique, Desirée, Annette, Heaven y Jedidiah, quien es el único hijo varón del matrimonio, nació en el año 2020, llegando justo después de sus tres hermanas mayores, y se consolidó como el consentido antes del nacimiento de Heaven en 2023.

La familia suele compartir varios momentos familiares con sus seguidores por medio de sus redes sociales, llegando justo después de sus tres hermanas mayores, y se consolidó como el consentido antes del nacimiento de Heaven en 2023.

Video que puedes ver: Falcao goleador dentro y fuera de la cancha