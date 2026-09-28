ICETEX otorga becas de hasta el 85% para estudiar en España; así puedes postularte

El ICETEX anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas destinadas a profesionales colombianos que quieran cursar la Maestría en Negocios Digitales en España.

Esta iniciativa otorga a las personas seleccionadas un beneficio que va del 80 % al 85 % de exención en el valor de la matrícula.

Se trata de una oportunidad enfocada en fortalecer tus competencias en la gestión de proyectos y el desarrollo de modelos de negocio en el entorno tecnológico actual.



Puedes leer: ¿Qué universidad te alcanza con tu puntaje ICFES? Cortes mínimos para públicas y privadas

El programa académico es impartido por el Centro de Estudios Universitarios (CEDEU), centro oficial adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos.



Quienes resulten seleccionados y culminen el plan de estudios recibirán el título de Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales.

La maestría tiene una duración de 12 meses y te brinda la flexibilidad de escoger la modalidad de estudio entre virtual o presencial.

En total, la entidad otorgará ocho cupos. Específicamente, se ofrecen cuatro plazas con una subvención del 80 % y otras plazas con beca del 85 % para estudiar en Madrid, España.

Publicidad

Es fundamental que tengas en cuenta el alcance financiero del beneficio. El monto de la beca cubre únicamente el valor de la matrícula estudiantil.

Por esta razón, gastos adicionales como tiquetes aéreos, equipos tecnológicos, alojamiento y manutención corren por cuenta del alumno.

Publicidad

¿Cuáles son los requisitos y el perfil para postularte a las becas del ICETEX en España?

Para participar por uno de los cupos ofertados en esta convocatoria, debes cumplir con los criterios de edad, formación académica y experiencia profesional fijados por la entidad.

Si estás interesado en presentar tu postulación, verifica si reúnes las siguientes condiciones:

Edad: Debes tener entre 22 y 43 años al momento del cierre de la convocatoria.

Debes tener entre 22 y 43 años al momento del cierre de la convocatoria. Título profesional: Es necesario contar con un título profesional de una institución de educación superior que disponga de la respectiva convalidación del Ministerio de Educación.

Es necesario contar con un título profesional de una institución de educación superior que disponga de la respectiva convalidación del Ministerio de Educación. Promedio académico: Tienes que acreditar un promedio mínimo de notas de 3.7 sobre 5.0, el cual se verificará mediante un certificado emitido por tu universidad.

Tienes que acreditar un promedio mínimo de notas de 3.7 sobre 5.0, el cual se verificará mediante un certificado emitido por tu universidad. Experiencia laboral: Debes certificar una experiencia profesional mínima de 12 meses, contados a partir de la obtención del título universitario.

Debes certificar una experiencia profesional mínima de 12 meses, contados a partir de la obtención del título universitario. Carta de admisión: Es indispensable contar con la carta de admisión del CEDEU (centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos) para el periodo académico 2026-2027.

En cuanto al plan de estudios, el programa abarca asignaturas sobre negocios digitales, transformación digital, estrategia empresarial, innovación, gestión de proyectos y desarrollo de modelos de negocio apoyados en tecnologías digitales.

Puedes leer: Cambio en la cuota del Icetex impacta a más de 90 mil estudiantes a partir de septiembre

¿Hasta cuándo hay plazo y cómo inscribirse paso a paso en la convocatoria?

El tiempo para formalizar tu solicitud es limitado. La convocatoria estará vigente únicamente hasta el jueves 8 de octubre. Por ello, es conveniente que alistes la documentación exigida y completes el trámite a través del portal web del ICETEX.

El proceso de postulación se realiza de forma digital siguiendo estos pasos:

Publicidad

Accede al portal: Ingrese a la página web oficial del ICETEX. Navega a la sección de becas: En el menú principal, pulsa en la opción 'Becas' y posteriormente selecciona 'Becas para estudios en el exterior'. Consulta las condiciones: Selecciona la beca ofertada para la Maestría en Negocios Digitales con la Universidad Rey Juan Carlos (CEDEU) y revisa detalladamente todos los requisitos. Realiza la inscripción: Haz clic en la opción 'Ingresa para postularte' e inicie sesión con tus datos. En caso de no tener una cuenta activa, deberás crear un perfil de usuario para formalizar tu petición.

Recuerda revisar que todos los certificados académicos y laborales cumplan con las especificaciones antes de enviar la solicitud.