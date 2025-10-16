Conoce los créditos educativos que aliviarán tu bolsillo; no solo hay ICETEX

En Colombia, miles de jóvenes sueñan con estudiar una carrera universitaria, hacer un técnico o un tecnólogo, pero algunos no cuentan con los recursos necesarios para poder acceder a esta educación.

Te contamos que ayudas existen, cómo funcionan y qué necesitas para aplicar, desde el clásico ICETEX hasta las becas locales, subsidios del Gobierno y oportunidades en el exterior. Estos son programas diseñados para poder ayudar a las personas de bajos recursos que quieran seguirse formando profesionalmente.

¿Cuáles son los créditos educativos y ayudas del Gobierno en Colombia?

ICETEX

Es la principal entidad que otorga créditos educativos en Colombia. Puedes pedir ayuda para programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, tanto en Colombia como en el exterior.



¿Qué necesitas?



Estar admitido en una institución avalada por el ICETEX.

Puntaje del Sisbén IV o estrato bajo (algunas líneas no exigen codeudor).

Buen historial académico.

No tener reportes negativos en centrales de riesgo (aunque hay programas que flexibilizan esto).

Dato clave: Muchos créditos del ICETEX se comienzan a pagar después de graduarte, y en algunos casos solo pagas una parte si cumples requisitos especiales.

Visita su sitio web oficial: https://web.icetex.gov.co/portal para conocer todas las líneas de crédito disponibles y los requisitos específicos de cada una.



Jóvenes en acción: apoyo para estudiantes de bajos recursos

Este programa del Departamento de Prosperidad Social (DPS) entrega ayudas económicas directas a jóvenes que estudian en el SENA o en universidades públicas.

Requisitos:



Tener entre 14 y 28 años.

Estar registrado en el Sisbén IV (categorías A1 a C1).

Estar matriculado en una institución aliada (como el SENA o universidades públicas).

No recibir otro subsidios del Estado.

El programa te da pagos cada semestre para apoyar transporte, materiales y sostenimiento.

Becas de alcaldías y gobernaciones

Alcaldías y gobernaciones tienen fondos locales de educación que muchas veces pasan desapercibidos, estos son:



Bogotá tiene el programa: Jóvenes a la E.

Medellín tiene: Fondo Sapiencia.

Cali y Barranquilla ofrecen becas parciales o créditos condonables.

Revisa en la Secretaría de Educación de tu ciudad o municipio: muchas convocatorias abren entre octubre y marzo.

Estas son las mejores opciones si quieres estudiar en el exterior:

El ICETEX y Colfuturo ofrecen becas y créditos para estudiar en el extranjero. Muchos programas son créditos condonables, es decir, si terminas tu carrera o haces proyectos sociales, no pagas todo.

Además, embajadas como las de Alemania, Francia, EE.UU. y Corea del Sur publican cada año becas completas para colombianos.

