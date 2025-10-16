Conoce los créditos educativos que aliviarán tu bolsillo; no solo hay ICETEX

Publicidad
En Colombia, miles de jóvenes sueñan con estudiar una carrera universitaria, hacer un técnico o un tecnólogo, pero algunos no cuentan con los recursos necesarios para poder acceder a esta educación.
Te contamos que ayudas existen, cómo funcionan y qué necesitas para aplicar, desde el clásico ICETEX hasta las becas locales, subsidios del Gobierno y oportunidades en el exterior. Estos son programas diseñados para poder ayudar a las personas de bajos recursos que quieran seguirse formando profesionalmente.
Es la principal entidad que otorga créditos educativos en Colombia. Puedes pedir ayuda para programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, tanto en Colombia como en el exterior.
¿Qué necesitas?
Dato clave: Muchos créditos del ICETEX se comienzan a pagar después de graduarte, y en algunos casos solo pagas una parte si cumples requisitos especiales.
Visita su sitio web oficial: https://web.icetex.gov.co/portal para conocer todas las líneas de crédito disponibles y los requisitos específicos de cada una.
Este programa del Departamento de Prosperidad Social (DPS) entrega ayudas económicas directas a jóvenes que estudian en el SENA o en universidades públicas.
Requisitos:
El programa te da pagos cada semestre para apoyar transporte, materiales y sostenimiento.
Alcaldías y gobernaciones tienen fondos locales de educación que muchas veces pasan desapercibidos, estos son:
Revisa en la Secretaría de Educación de tu ciudad o municipio: muchas convocatorias abren entre octubre y marzo.
Estas son las mejores opciones si quieres estudiar en el exterior:
El ICETEX y Colfuturo ofrecen becas y créditos para estudiar en el extranjero. Muchos programas son créditos condonables, es decir, si terminas tu carrera o haces proyectos sociales, no pagas todo.
Además, embajadas como las de Alemania, Francia, EE.UU. y Corea del Sur publican cada año becas completas para colombianos.
