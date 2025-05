Las carreras universitarias deberías estudiar en 2025, según Bill Gates

Bill Gates soltó lo que muchos trabajadores llevan años esperando oír: el futuro del trabajo no será pasar ocho horas frente a un escritorio haciendo lo mismo todos los días.

El cofundador de Microsoft aseguró que, con la llegada de la inteligencia artificial y la automatización, lo que viene no es más trabajo, sino un cambio en la forma de hacerlo.

Según Gates, las máquinas van a encargarse de lo repetitivo, lo rutinario y lo que no necesita pensamiento. ¿Y los humanos? A enfocarse en lo que de verdad requiere cerebro: creatividad, estrategia y resolución de problemas. Eso sí, no será para todos por igual, porque solo quienes se adapten rápido tendrán espacio en esa nueva realidad.

Formarse o quedarse atrás: el mensaje de Gates a los trabajadores

No se trata solo de que la tecnología reemplace cargos, sino de que cada persona aprenda a usarla a su favor. Gates dejó claro que quienes no se capaciten o actualicen sus conocimientos estarán en desventaja. En palabras sencillas: el que no estudia, se queda.

Y no basta con saber lo básico. La alfabetización digital, la programación, el manejo de datos y el pensamiento crítico serán la nueva base para tener un trabajo decente en los próximos años. La formación continua —ya sea en universidades, cursos técnicos o plataformas virtuales— va a ser la salvación para no quedar fuera del mercado.

Estas serán las carreras más buscadas, según Gates

Gates soltó un listado con las profesiones que, según él, van a tener más fuerza en el nuevo panorama laboral. Nada de carreras clásicas por inercia; aquí lo que manda es la innovación, la ciencia y el manejo de herramientas tecnológicas. Estas son algunas de las más destacadas:

Ingeniero en Energías Renovables

Especialista en Eficiencia Energética

Técnico en Redes Eléctricas Inteligentes

Biólogo Computacional

Ingeniero Genético

Especialista en Biotecnología

Desarrollador de Inteligencia Artificial

Experto en Big Data

Ingeniero en Robótica

Todas estas áreas tienen algo en común: mezclan conocimiento técnico con soluciones sostenibles o digitales. Gates está convencido de que el futuro del empleo está estrechamente ligado a la sostenibilidad y a la automatización. Quien domine ese combo, no tendrá problema para encontrar oportunidades.

Además, el acceso a esas oportunidades no será solo para quienes vivan en grandes ciudades o tengan grandes títulos. Las habilidades prácticas y el dominio de herramientas digitales —que se pueden aprender desde casa— marcarán la diferencia.

Gates insiste en que los gobiernos, las empresas y los centros educativos deben jugar un papel clave para que la mayor cantidad de personas estén listas para lo que viene. La inversión en educación, tecnología y reconversión laboral ya no es un lujo, es una necesidad.

