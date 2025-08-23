Luly Bossa enfrenta dura pérdida y pide ayuda en redes sociales: "Sigo orando"

La actriz barranquillera Luly Bossa no ha dejado de estar en el centro de la atención pública durante los últimos meses. En marzo de 2024, la reconocida artista perdió a su hijo Ángelo, quien padecía distrofia muscular de Duchenne y falleció a los 22 años.

Desde entonces, Luly se ha mostrado firme frente al dolor, retomando con valentía sus proyectos personales y profesionales, sin alejarse del cariño de quienes la siguen en redes sociales.

A pesar de atravesar un proceso de duelo, la actriz ha decidido mantenerse activa en Instagram, donde suele compartir mensajes, reflexiones y aspectos íntimos de su vida cotidiana. Precisamente, fue en esa plataforma donde recientemente relató otro episodio que le ha generado gran angustia y tristeza, despertando de inmediato la solidaridad de cientos de admiradores que la acompañan en este proceso.

Con la voz entrecortada, Luly explicó en un video lo que había ocurrido y cómo, pese a sus intentos, aún no encontraba una solución.

“Se me fue mi gato Nube por un hueco en el techo. Me duele mucho. Ya no sé qué más hacer. Sigo orando, pidiendo a Jesús que me lo traiga sano y salvo”, expresó con evidente dolor. Estas palabras conmovieron a sus seguidores, quienes de inmediato empezaron a compartir mensajes de aliento y apoyo, además de ofrecer ayuda en la búsqueda.

Luly Bossa recuerda a su hijo Ángelo /Foto: redes sociales

La fortaleza de Luly Bossa

El video publicado en Instagram rápidamente se difundió en diferentes cuentas, generando reacciones de ternura y empatía. Muchos recordaron la fortaleza que ha demostrado la actriz en medio de la enfermedad de su hijo Ángelo y ahora, tras su partida, lo difícil que ha sido seguir adelante.

Entre los comentarios más destacados, algunos usuarios aseguraron que entendían su dolor porque habían pasado por situaciones similares, mientras que otros se sumaron a las oraciones para que Luly pudiera reencontrarse pronto con su gato 'Nube'.