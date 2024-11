Luly Bossa comparte su dolor tras la partida de su hijo Ángelo: "Está bien, no estar bien"

La actriz Luly Bossa, conocida por su destacada trayectoria artística y su valentía frente a los retos de la vida, abrió su corazón en redes sociales para compartir el profundo dolor que atraviesa tras la muerte de su hijo Ángelo.

A través de un video publicado en Instagram, la barranquillera expresó con sinceridad el impacto que ha tenido esta pérdida en su día a día, revelando las emociones que marcan su duelo.

"Está bien no estar bien, está bien llorar, gritar, empezar cosas nuevas, escribir, luchar contra uno mismo, caerse y volver a empezar. Está bien decirle a Dios: no te entiendo, pero necesito seguir confiando en ti", expresó en un mensaje lleno de honestidad que acompañó la publicación.

Ángelo, el hijo menor de la actriz, falleció inesperadamente el pasado marzo de 2024, dejando un vacío irreparable en su familia y en quienes conocieron su historia.

Publicidad

El joven había enfrentado una compleja enfermedad durante años, una batalla que siempre contó con el amor y dedicación incondicional de su madre.

En el video, Luly compartió cómo la partida de Ángelo ha transformado su vida. "Es como si me hubieran arrancado un pedazo de vida , algo vital. No me puedo levantar temprano como antes, tengo insomnio y todos los días lloro a mi hijo", confesó.

Publicidad

Sin embargo, también dejó entrever su lucha por encontrar herramientas que la ayuden a enfrentar esta nueva realidad.

La actriz, recordada por su fuerza y resiliencia, destacó la importancia de mantener ocupada su mente, enfocándose en proyectos que en su momento soñó realizar junto a su hijo. "Trato de ocuparme y no de preocuparme.

Por eso siempre estoy luchando, haciendo cosas que los dos teníamos planeado hacer", señaló, dejando entrever la forma en que intenta honrar la memoria de Ángelo.

La publicación de Bossa no solo impactó a sus seguidores, sino que también generó reacciones en el mundo del entretenimiento colombiano.

Publicidad

Compañeros de la industria y admiradores de la actriz han expresado su solidaridad, destacando la valentía de Luly al abrirse sobre u na experiencia tan dolorosa.

El duelo de Luly Bossa refleja una historia de amor incondicional y resiliencia. A través de sus palabras, la actriz invita a reflexionar sobre la importancia de permitirse sentir, de aceptar las emociones como parte del proceso de sanar y de encontrar maneras para seguir adelante.

Publicidad

Mira también: Los últimos momentos de Ángelo Bossa