Identifican presunta agresora del concierto de Damas Gratis en Movistar Arena; cerró redes

Lo que prometía ser una noche de cumbia y celebración con la banda argentina Damas Gratis, el miércoles 6 de agosto de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá, se transformó abruptamente en una escena de violencia inusitada.

Los disturbios, que se desataron incluso antes del inicio del concierto, obligaron a la cancelación del evento y dejaron un saldo devastador: una persona fallecida y al menos cinco heridos con armas cortopunzantes.

En medio de la conmoción, la atención se ha centrado en Liceth Martínez Peláez, quien sería la mujer que presuntamente inició el caos dentro del recinto.

Imágenes de video que han circulado ampliamente por redes sociales muestran a una mujer, en medio de un grupo de asistentes, empuñando un cuchillo y atacando de manera indiscriminada a quienes se encontraban a su alrededor.

Testimonios y grabaciones la describen continuando sus agresiones incluso cuando varias personas intentaban contenerla y alejarla a la fuerza. Los allegados de Sergio Blanco, la persona fallecida durante el espectáculo, la señalan como la presunta culpable.

Aunque las causas exactas de este hecho aún se desconocen, se especula que pudo tener relación con enfrentamientos entre barras bravas de equipos de fútbol, ya que una parte significativa de los asistentes pertenecería a estos grupos.

#ATENCIÓN📢#EnVideo📹

Liceth Martínez Peláezsería sería la mujer que presuntamente inició la violencia y el caos en el Movistar Arena.



Al mismo tiempo, sus allegados la señalan de ser la responsable del asesinato de Sergio Blanco, un asistente del concierto en Bogotá.

De hecho, varias cuentas en redes sociales que lograron identificar a Martínez Peláez, antes de que esta presuntamente cerrara sus perfiles de Facebook e Instagram, afirman que ella se identificaba como seguidora de Millonarios FC.

La magnitud de los desórdenes superó la capacidad de la logística y la seguridad privada del evento, requiriendo la intervención de unidades especializadas de la Policía Metropolitana de Bogotá, como la UNDMO (antiguo ESMAD), para restablecer el orden y permitir la evacuación de los asistentes.

El Movistar Arena, por su parte, lamentó profundamente lo sucedido y explicó que la cancelación del concierto fue una decisión prioritaria para proteger a los asistentes y colaboradores.

La administración del recinto también denunció que varias personas ingresaron violentamente, causando daños a parte de su infraestructura, específicamente en la puerta 5 de acceso.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó los hechos como “absolutamente repudiables” y enfatizó que “la violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”.

Galán confirmó la muerte de una persona a las afueras del Movistar Arena, quien, según información preliminar, habría sido atropellada durante los disturbios.

El gerente general del Movistar Arena, Luis Guillermo Quintero, aclaró que este atropellamiento "no fue en la riña ni en las instalaciones del Movistar Arena".

Ante la gravedad de los acontecimientos, el alcalde Galán anunció una reunión urgente con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, y autoridades locales, incluyendo al secretario de Gobierno, al secretario de Seguridad y al comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El objetivo de este encuentro es esclarecer lo ocurrido, recibir un informe detallado y establecer las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre la información que identifica a Liceth Martínez Peláez, ni se han tomado medidas judiciales al respecto.

El caso sigue en investigación mientras las autoridades y la ciudadanía exigen respuestas y acciones contundentes para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir.

