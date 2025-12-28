Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Calendario confirmado: estos son todos los días festivos que tendrá Colombia en 2026

Calendario confirmado: estos son todos los días festivos que tendrá Colombia en 2026

Los festivos en Colombia para 2026 ya están definidos y traerán varios puentes largos gracias a celebraciones religiosas y fechas históricas.

Toma nota estos son los festivos en Colombia que marcarán el 2026.jpg
Toma nota estos son los festivos en Colombia que marcarán el 2026
Foto creada con. Image-fx
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

Con la llegada de un nuevo año, una de las preguntas más frecuentes entre trabajadores, estudiantes y empresas tiene que ver con los días festivos oficiales.

El calendario de 2026 ya está definido y trae consigo varias oportunidades para desconectarse de la rutina, organizar viajes cortos o simplemente compartir tiempo en familia.

En total, el país contará con 18 jornadas no laborales, una cifra que mantiene la tradición de amplios periodos de pausa a lo largo del año.

Este esquema, que combina celebraciones religiosas, conmemoraciones históricas y fechas culturales, se organiza en buena parte gracias a la Ley Emiliani, la cual traslada varios feriados al lunes siguiente con el fin de fomentar el descanso continuo y dinamizar sectores como el turismo, el comercio y la gastronomía.

De hecho, junio se perfila como uno de los meses más atractivos para quienes buscan aprovechar varios fines de semana largos.

Festivos y puentes largos: así se distribuye el descanso en 2026

El año comenzará con el tradicional Año Nuevo, seguido por Reyes Magos, que se celebrará un lunes, permitiendo el primer puente. Marzo tendrá una sola fecha conmemorativa, mientras que abril concentrará la Semana Santa, con Jueves y Viernes Santo el 2 y 3 de ese mes, convirtiéndose en el descanso más extenso del calendario.

Mayo y junio también se destacan por la cantidad de celebraciones trasladadas al inicio de la semana, lo que permitirá una seguidilla de pausas ideales para escapadas cortas.

Agosto y noviembre contarán con dos jornadas cada uno, mientras que julio y octubre tendrán una sola fecha conmemorativa. Como es habitual, febrero y septiembre no tendrán días no laborables oficiales.

Festivos en Colombia – 2026

  1. Jueves 1 de enero – Año Nuevo
  2. Lunes 12 de enero – Día de los Reyes Magos
  3. Lunes 23 de marzo – Día de San José
  4. Jueves 2 de abril – Jueves Santo
  5. Viernes 3 de abril – Viernes Santo
  6. Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo
  7. Lunes 18 de mayo – Día de la Ascensión
  8. Lunes 8 de junio – Corpus Christi
  9. Lunes 15 de junio – Sagrado Corazón de Jesús
  10. Lunes 29 de junio – San Pedro y San Pablo
  11. Lunes 20 de julio – Día de la Independencia
  12. Viernes 7 de agosto – Batalla de Boyacá
  13. Lunes 17 de agosto – La Asunción de la Virgen
  14. Lunes 12 de octubre – Día de la Raza
  15. Lunes 2 de noviembre – Todos los Santos
  16. Lunes 16 de noviembre – Independencia de Cartagena
  17. Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
  18. Viernes 25 de diciembre – Navidad

Festivos, trabajo y recargos: cambios que vienen en 2026

Más allá del descanso, el calendario del próximo año también estará marcado por ajustes en materia laboral. A partir del 1 de julio de 2026, el recargo por trabajar domingos y días no laborables aumentará progresivamente, pasando del 80 % al 90 % sobre el salario ordinario. Esta medida busca avanzar hacia una compensación plena, que alcanzará el 100 % en 2027.

Con este panorama, 2026 se perfila como un año equilibrado entre productividad y pausa, ofreciendo múltiples oportunidades para recargar energías y disfrutar de los distintos momentos que el calendario trae consigo.

