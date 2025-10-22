Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
ANGIE PAHOLA TOBAR
ALTAR PARA QUE TU MASCOTA TE VISITE
VIDEO: KARINA Y LA JESUU ¿SE BESAN?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Ley permitirá un puente festivo de más este 2025 en Colombia; se alargan festividades

Ley permitirá un puente festivo de más este 2025 en Colombia; se alargan festividades

Tras una espera de más de una década, los trabajadores colombianos se preparan para un inusual fin de semana largo en diciembre de 2025.