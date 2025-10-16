Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
HASSAM HOSPITALIZADO
SUBSIDIO AMAS DE CASA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Ley agrega dos festivos más para el 2026; millones ya planean sus vacaciones

Ley agrega dos festivos más para el 2026; millones ya planean sus vacaciones

Con el calendario de Colombia para 2026, los trabajadores tendrán la oportunidad de planear más días de descanso en familia.

Ley agrega dos festivos más para el 2026; millones ya planean sus vacaciones
Ley agrega dos festivos más para el 2026, imagen de referencia
Foto: imagen generada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de oct, 2025