Momentos de angustia en Suba: adultos mayores fueron abordados y despojados de todo

La tranquilidad habitual de una calle residencial del norte de Bogotá se rompió en cuestión de minutos. En la calle 151A con carrera 45, en la localidad de Suba, un par de adultos mayores fueron abordados por varias personas que los sorprendieron cuando se movilizaban por el sector.

Según la información conocida, el hecho ocurrió hace pocos minutos y fue presenciado por algunas personas que se encontraban cerca del lugar. Quedó en video.

Puedes leer: Reconocida influencer salió de concierto y terminó siendo víctima de robo: "Quedé descalza"



Los adultos mayores fueron interceptados de manera repentina y sometidos bajo presión, sin darles margen de reacción. En medio del abordaje, los responsables se apoderaron de todos los objetos que las víctimas llevaban consigo, desde elementos personales hasta documentos.

Durante el desarrollo del hecho, uno de los involucrados realizó varios disparos, lo que aumentó el pánico entre quienes estaban cerca y obligó a muchos a resguardarse de inmediato.

Vecinos de la zona aseguraron que el sector suele ser tranquilo, con presencia constante de adultos mayores que salen a caminar o realizar diligencias cortas durante el día. Por eso, lo ocurrido causó impacto entre la comunidad, que no esperaba un episodio de este tipo en una zona residencial y a plena vista de otros ciudadanos.

Publicidad

Tras lo sucedido, los adultos mayores quedaron afectados por la experiencia. Varias personas se acercaron después para brindarles ayuda y acompañarlos mientras llegaban las autoridades.

Puedes leer: Robo a periodista en Bogotá quedó grabado en video; la dejaron sin nada

Publicidad

Todo lo ocurrido quedó registrado en video y las imágenes ya circulan entre vecinos y en redes sociales, donde se observa cómo los hombres que se movilizaban en moto emprendieron la huida tras despojar a los adultos mayores de sus pertenencias.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades ni se ha confirmado si hay personas capturadas por este hecho ocurrido en el norte de Bogotá.