Reconocida influencer salió de concierto y terminó siendo víctima de robo: "Quedé descalza"

Un video publicado en redes sociales por una joven creadora de contenido, Valeria Roa, generó preocupación entre los usuarios por la inseguridad cotidiana en Bogotá, especialmente en torno a la modalidad conocida como paseo millonario.

Según su testimonio, tras salir de un concierto con una amiga y quedarse sin batería en el teléfono, las dos tomaron un taxi en la calle para regresar a sus viviendas. La decisión, como lo relató la influencer, resultó en una experiencia traumática que incluyó robo y agresiones físicas y sexuales por parte de quienes que las abordaron en el vehículo.

El hecho ocurrió en un sector de la ciudad de Bogotá, donde según ella, es común que este tipo de hechos se repitan, situación que muchos residentes locales señalan como una problemática en zonas con poca vigilancia y control policial efectivo.



¿Cómo le hicieron el paseo millonario a nfluencer en Bogotá?

De acuerdo con el video publicado por la afectada en su cuenta de TikTok, a los pocos minutos de iniciado el trayecto hacia su casa, el vehículo se detuvo y varios individuos subieron por ambos lados.



Los atacantes cubrieron los ojos de las jóvenes, las golpearon y procedieron a despojarlas de sus pertenencias, posteriormente, según el testimonio, los asaltantes conectaron los celulares descargados que llevaban las víctimas para encenderlos y acceder a las cuentas personales para robar dinero.

Entre las pertenencias estaban incluidos zapatos, bolsos y otros objetos de valor. Mencionó: "Salimos a correr deslcazas, buscando la ayuda de la policía".

Además del hurto, la joven indicó que los sujetos las tocaron de manera inapropiada bajo la excusa de requisarlas, provocando un sentimiento de terror que impidió cualquier intento de defensa. Tras cerca de media hora, finalmente las arrojaron en una calle, advirtiéndoles que no miraran atrás bajo amenaza de muerte.

Después de vivir esta situación, las jóvenes consiguieron ayuda de una policía en la zona, aunque no sintieron empatía ni apoyo efectivo, ya que la uniformada respondió que “no podía hacer mucho por nosotras”.

La creadora de contenido hace un llamado de advertencia hacia las personas para que estén más atentas y tengan en cuenta la seguridad al momento de hacer planes, además expresa: "Cuídense mucho por favor".

¿Qué es el paseo millonario?

La modalidad de paseo millonario consiste en el secuestro temporal y desplazamiento forzado de la víctima en un vehículo, normalmente taxi o servicio de transporte informal, durante el cual los delincuentes obligan a entregar dinero, joyas o información de acceso a cuentas.

Este delito es motivo de investigaciones policiales y alertas ciudadanas, dado su impacto económico y emocional en los afectados.

Usuarios de redes sociales suelen compartir advertencias para que otros habitantes eviten tomar taxis por la calle sin identificación o sin verificación previa, recomendando el uso de aplicaciones oficiales o servicios con seguimiento.

Sin embargo, testimonios como el relatado por la influencer muestran que inseguridad un factor clave en la sociedad y muchos usuarios comentaron que se necesitan mejores medidas de prevención, reacción policial y educación ciudadana para reducir este tipo de casos de quienes se desplazan por la ciudad.

