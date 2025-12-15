Cantante sufre descarga eléctrica con micrófono durante concierto; quedó en video

Momentos de angustia se vivieron durante una presentación musical en Yacana, Lima, cuando Mono, cantante y guitarrista de la banda “Mi Mejor Amigo Scott”, sufrió una descarga eléctrica mientras se encontraba en el escenario.

El hecho ocurrió ante decenas de asistentes que, por segundos, no entendían qué estaba pasando hasta que la música se detuvo y la preocupación se apoderó del lugar.

El hecho se registró en pleno show y generó una reacción inmediata tanto del público como del equipo técnico. De acuerdo con la información conocida, la descarga se produjo mientras el músico utilizaba su micrófono y guitarra, lo que habría provocado el contacto eléctrico. Afortunadamente, la situación no escaló a mayores consecuencias y el artista fue atendido de manera oportuna.

Tras el incidente, Mono fue trasladado a un centro asistencial para una valoración médica. Según se informó posteriormente, el músico presentó quemaduras leves, sin complicaciones adicionales. La noticia trajo alivio entre seguidores, colegas y asistentes, quienes manifestaron su preocupación a través de redes sociales desde el primer momento.

¿Cómo está la salud del músico?

Horas después, la propia banda “Mi Mejor Amigo Scott” compartió un mensaje tranquilizador en sus plataformas digitales. En el comunicado, el cantante explicó que se encontraba estable y fuera de peligro.

“Chicos, estoy en el hospital, estoy estable, no hubo heridas graves, nada más dos quemaduras. Gracias por su preocupación”, escribió el músico, mensaje que rápidamente fue replicado y comentado por cientos de personas.

Músicos y técnicos han insistido en la importancia de verificar previamente las condiciones del sonido, la correcta conexión a tierra y el estado de cables, micrófonos e instrumentos. Aunque el público muchas veces desconoce estos detalles, para los artistas representan un factor clave antes de subirse a un escenario.

Por ahora, el cantante continuará en observación médica mientras se recupera de las quemaduras leves que le dejó el incidente. La banda no ha confirmado si habrá cambios en su agenda de presentaciones, aunque dejaron claro que la prioridad es la salud del artista.