VIDEO capta pelea entre mujeres en concierto de Grupo Firme en Bogotá; se 'mechoneraon'

Durante el concierto de Grupo Firme, en el Órale Wey Fest en Bogotá, se registró un altercado que se viralizó rápidamente. En medio del espectáculo, mujeres protagonizaron una pelea que quedó captada en video por los asistentes.

El hecho ocurrió en una de las secciones del público, mientras la agrupación mexicana ofrecía su presentación ante miles de espectadores.

Puedes leer: Mujer expone infidelidad durante concierto de Grupo Firme: "Con el esposo de mi hermana"



Mujeres peleando en concierto de Grupo Fiirme

Según relatos de testigos que se encontraban en la zona, el incidente comenzó con una discusión entre un grupo de mujeres, la cual fue subiendo de tono en cuestión de segundos. Los gritos llamaron la atención de los demás asistentes. Luego se evidenciaron empujones y golpes, lo que generó movimiento en las personas que estaban alrededor.



Durante el momento del altercado, algunos asistentes optaron por alejarse de la escena, mientras otros registraron lo ocurrido con sus celulares. En los videos que circulan se observa cómo las mujeres se jalonean, mientras algunas personas intentan separarlas, aunque sin éxito inmediato.



El sonido del concierto continuaba, sin embargo, la situación generó que varias personas dirigieran sus miradas hacia el lugar de la pelea. El personal de seguridad tardó algunos momentos en intervenir debido a la cantidad de público que se encontraba alrededor, lo que dificultaba el acceso.

El video del hecho comenzó a compartirse en diferentes redes sociales poco después de ocurrido. Las imágenes muestran el momento exacto de la confrontación y cómo varias personas intentan evitar verse afectadas por la escena moviéndose hacia los costados.

Publicidad

En algunos de los registros se alcanza a escuchar a los presentes reaccionando con sorpresa.

El espectáculo de Grupo Firme transcurrió con normalidad tras el altercado, que no interrumpió el desarrollo del concierto. Las grabaciones muestran que el enfrentamiento duró pocos minutos antes de disiparse con la intervención de personas cercanas y miembros del equipo de seguridad.

Publicidad

Asimismo, diferentes versiones circularon entre los asistentes acerca del posible origen de la pelea, aunque hasta el momento no se confirma un detonante específico. El contenido difundido se centró exclusivamente en el momento de la confrontación, sin registrarse declaraciones posteriores por parte de las involucradas en el hecho.

Puedes leer: Mujer interrumpe concierto de Jhonny Rivera para revelar que su esposo estaba con la moza

El concierto continuó su programación como estaba prevista, mientras en redes sociales se compartían distintos fragmentos captados desde celulares.

Las publicaciones incluían imágenes desde diversos puntos del público, mostrando la magnitud de asistentes y el contexto en el que se produjo el altercado.

Mira también: GRUPO FIRME Y JHONCITO haciendo travesuras con sus fans en Colombia, ¡puro descontrol!