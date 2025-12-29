Inesperado pedido de una policía deja sin palabras al ‘Tino’ Asprilla tras Navidad

En el marco de la despedida de Mario Alberto Yepes, Faustino ‘el Tino’ Asprilla volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más magnéticas y mediáticas de Colombia. El exfutbolista tulueño se convirtió en el centro de atención, no solo por su legado en las canchas, sino por un curioso e inesperado intercambio con una integrante de la Policía Nacional.

De igual forma, el ‘Tino’, fue reconocido por su potencia futbolística y una vida personal marcada por los lujos, las excentricidades y su afinidad por la belleza femenina, por lo cual, cuando, fue abordado por una patrullera de la institución mientras se desplazaba entre la multitud.

Sin embargo, lo que parecía ser un acercamiento para pedir un autógrafo o una fotografía, se transformó rápidamente en un reto directo para el exdelantero de la Selección Colombia que lo llegó a sonrojar y ponerlo incómodo.



¿Cuál fue el desafió que tuvo el Tino Asprilla con la oficial?

Después del encuentro, la oficial decidió romper el protocolo para acercarse con el delantero y con una sonrisa que los testigos calificaron de "retadora", la mujer le hizo una petición muy específica como regalo de Navidad, grabarle un video con un mensaje de Navidad.

No obstante, la uniformada le impuso una condición que sorprendió al exfutbolista: “No me vaya a dar cualquier mensaje”, ante esta exigencia de la oficial dejó al exjugador del Parma y el Newcastle en una posición inusual, tanto es así que se mostró al 'Tino' Asprilla nervioso e incómodo.

Pese a la sorpresa inicial, Asprilla no tardó en recuperar su compostura y accedió a la petición de la oficial. Con su estilo particular, grabó el mensaje solicitado, cumpliendo así el deseo navideño de la patrullera, por lo cual, la reacción de la uniformada fue de mucho agradecimiento, lo cual generó muchos mensajes en los usuarios en redes sociales.

Al final de la jornada, el encuentro dejó claro que el carisma de Asprilla sigue siendo su herramienta más efectiva fuera del campo de juego. Incluso ante la autoridad, el tulueño demostró que sabe cómo sortear una "marca personal" estrecha, logrando que este encuentro navideño se sumará a su larga lista de anécdotas memorables en la vida pública nacional.

