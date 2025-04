Tino Asprilla es víctima de robo y lanza contundente advertencia: "No respondan"

Faustino Asprilla volvió a ser tendencia, pero esta vez no por sus ocurrencias ni por sus opiniones deportivas. El popular 'Tino' fue víctima de un nuevo episodio de inseguridad, algo que él mismo confirmó a través de sus redes sociales.

El exdelantero de la Selección Colombia denunció que le robaron el celular y aprovechó para lanzar una advertencia clara a todos sus contactos y seguidores.

"Me robaron el celular" , escribió sin rodeos en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Y no se quedó ahí. También alertó a la gente con una frase que generó de inmediato miles de reacciones: "Si alguien recibe mensajes raros desde mi WhatsApp, no respondan" .

Así, dejó claro que los delincuente s podrían estar usando su número para intentar engañar a sus conocidos.

La publicación no pasó desapercibida. En minutos, su perfil se llenó de comentarios. Algunos usuarios expresaron su solidaridad, otros se quejaron de la inseguridad y unos cuantos, fieles al estilo del humor que rodea al Tino, hicieron chistes sobre posibles “giros” o mensajes comprometedores que podrían llegar desde su número. Como siempre, las redes no perdonan.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre cómo fue que ocurrió el robo. No se sabe si fue en la calle, en algún sitio público o bajo alguna modalidad en particular. Lo único claro es que el exjugador del Parma, Newcastle y Atlético Nacional quedó sin su equipo móvil y con la preocupación de que su información personal pueda ser usada de forma malintencionada.



No es la primera vez que roban al Tino

Esta no es la primera vez que Faustino es víctima de este tipo de situaciones. En 2021 ya había denunciado públicamente un hecho parecido. En ese entonces, relató que le rompieron el vidrio de su camioneta en el norte de Bogotá y que se llevaron un bolso que tenía dinero y papeles importantes. Al parecer, la inseguridad ha seguido rondando su camino.

A pesar del mal momento, el Tino no perdió el tiempo y actuó rápido para avisar sobre lo ocurrido. En sus historias y publicaciones, ha insistido en que cualquier mensaje extraño que llegue desde su línea debe ser ignorado, pues podría tratarse de una suplantación.

!! Atención: me robaron el celular hoy. Si alguien recibe mensajes raros desde mi número o whatsapp no respondan !! — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) April 16, 2025

