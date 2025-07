¿Tu pareja está actuando raro? Estas 3 señales podrían dejarlo en evidencia

Si has notado comportamientos extraños en tu pareja últimamente, no estás exagerando. A veces los cambios no son casualidad y hay señales que hablan por sí solas. Aquí te contamos tres comportamientos que podrían encender las alarmas si estás empezando a sospechar una posible infidelidad.

1. Cambia la forma en la que usa el celular

De un momento a otro empezó a llevar el celular a todas partes, incluso al baño. Si antes no tenía problema en dejarlo sobre la mesa o recibir llamadas delante tuyo y ahora se vuelve esquivo, pone el celular boca abajo o incluso lo mantiene en silencio todo el tiempo, es momento de prestar atención. Ese cambio de rutina puede esconder algo.

2. Está más a la defensiva de lo normal

Si te responde con enojo o molestia ante preguntas simples como "¿dónde estabas?" o "¿por qué no contestaste?", puede que esté tratando de desviar la atención. Cuando alguien tiene la conciencia tranquila, no necesita reaccionar con incomodidad. Esa actitud defensiva sin razón clara muchas veces viene acompañada de mentiras mal contadas o excusas poco creíbles.

3. Cambia su apariencia sin explicación

Un corte de pelo, ropa nueva o incluso perfume diferente no siempre es sospechoso… pero si estos cambios son repentinos y se combinan con salidas misteriosas o excusas vagas, puede haber un motivo oculto. Muchas personas que están conociendo a alguien más, sin querer, empiezan a esforzarse por verse mejor. Y si además ese esfuerzo no lo refleja contigo, sino justo cuando se ausenta, la alerta es doble.

No se trata de desconfiar por todo, pero cuando varias señales se juntan, vale la pena preguntarse si estás recibiendo toda la verdad. Aunque cada relación es diferente, estos comportamientos suelen repetirse cuando hay algo que se quiere ocultar.