Ella es la hermosa hermana de Paola Jara que cautiva las redes, ¿a qué se dedica?

Paola Jara es una de las figuras más destacadas de la música popular en Colombia, reconocida no solo por sus éxitos musicales sino también por su mediática relación con el también cantante Jessi Uribe.

Sin embargo, el centro de atención familiar se amplió, pues su hermana menor, María Alejandra Jara, irrumpió con fuerza en el panorama digital, capturando la atención de miles de usuarios.



María Alejandra saltó a la fama en las redes sociales de manera notable cuando Paola Jara compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram.

El propósito era promocionar una marca de productos para el cuidado y la belleza del cabello.

En la publicación, Paola destacó la belleza de su madre, Marleny Jara, y de su hermana menor, María Alejandra, a quienes calificó como sus “modelos favoritas”.

La respuesta de los internautas fue instantánea, quienes se mostraron asombrados por el atractivo físico de las familiares, con una mención especial para María Alejandra.



¿Quién es María Alejandra Jara, hermana menor de Paola Jara?

A sus 25 años, María Alejandra es mucho más que una figura emergente. Se consolidó como una auténtica influencer, acumulando una comunidad de más de 500.000 seguidores en Instagram.

Además, es la fundadora y propietaria de su propia marca de cosméticos. Su perfil profesional es robusto: es comunicadora social y periodista, con una especialización en Comunicación Estratégica y una destacada experiencia en marketing digital.

Su versatilidad la ha llevado a colaborar como modelo para la marca de ropa deportiva de Paola Jara, y se ha informado que también forma parte del equipo de comunicaciones de su hermana.

Complementando su faceta empresarial, María Alejandra también participa en una compañía enfocada en el diseño de interiores y exteriores.

En el ámbito personal, María Alejandra contrajo matrimonio en agosto de 2021 con Andrés, un empresario con quien ha compartido un largo noviazgo.

La pareja es activa en redes sociales, donde comparten de forma cariñosa momentos de su vida diaria y sus numerosos viajes. Sus publicaciones revelan un estilo de vida que incluye destinos internacionales como Inglaterra, Marruecos, Aruba y México.

Asimismo, María Alejandra promueve un estilo de vida saludable, compartiendo con sus seguidores consejos de belleza y rutinas de ejercicio.

A pesar de la diferencia de edad, María Alejandra y Paola Jara mantienen una estrecha relación de apoyo y admiración mutua. María Alejandra ha expresado públicamente su orgullo y cariño por su hermana, dedicándole emotivos mensajes.

María Alejandra Jara ha demostrado ser una figura con luz propia, forjando un camino exitoso que va más allá de la sombra de la fama de su hermana.

Su carisma, visión empresarial y determinación la posicionan como una influyente personalidad en el dinámico universo digital y de los negocios.

