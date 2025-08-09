Paola Rey y Juan Carlos Vargas ponen fin a su relación tras más de 10 años; fuerte mensaje

Los reconocidos actores Paola Rey y Juan Carlos Vargas han confirmado públicamente el fin de su matrimonio, una revelación que tomó a muchos por sorpresa, dada su imagen de solidez y felicidad durante más de una década.

La pareja, que contrajo nupcias en 2010 y celebraría su decimoquinto aniversario este año, eligió la noche del viernes 8 de agosto de 2025 para compartir la contundente noticia a través de un emotivo mensaje en sus cuentas de Instagram.

Lo más asombroso de este anuncio no es solo la separación en sí, sino el tiempo transcurrido desde que tomaron la decisión. Paola Rey y Juan Carlos Vargas revelaron que su ruptura como pareja se dio "de mutuo acuerdo" hace ya "dos años y medio".

Desde aquel momento, han transitado un camino de "transformación, guiado por el respeto, el cariño y su compromiso incondicional con sus hijos".



¿Cómo fue la relación de Paola Rey y de Juan Carlos Vargas?

La pareja, padres de dos hijos, Oliver, nacido en 2013, y Leo, llegado en 2018, fue enfática en que su principal prioridad siempre ha sido "y seguirá siendo, el bienestar emocional, la estabilidad y la felicidad" de sus pequeños. A pesar de ya no compartir la vida en pareja, han dejado claro que "siguen siendo una familia unida".

Este compromiso se traduce en que se les ha visto y se les seguirá viendo juntos, "acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas".

Su amistad se fortaleció, y el vínculo que los une como padres "permanece intacto", manteniendo su compromiso de ser "padres presentes, responsables y amorosos".

Los actores se conocieron en 2007 mientras compartían elenco en la telenovela Montecristo: entre el amor y la traición, donde una conexión especial rápidamente floreció en un romance.

Tras tres años de noviazgo, sellaron su amor en 2010. Durante años, fueron un referente de estabilidad y discreción en el ámbito público, compartiendo detalles de su relación y vida familiar en entrevistas y redes sociales.

Sin embargo, los rumores de problemas y un posible distanciamiento habían circulado "desde hace algún tiempo", aunque sin confirmación alguna hasta ahora.

La decisión de hacer pública esta noticia, dos años y medio después de la separación, se debe a que "Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente", un acto de transparencia que ha sido recibido con una mezcla de sorpresa y comprensión por parte de sus seguidores, algunos de los cuales elogiaron su privacidad.

