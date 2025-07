Marbelle rompe silencio y confirma separación con Sebastián Salazar: "Una pausa larga"

Marbelle, una de las voces más reconocidas de la música popular en Colombia, ha dado a conocer una noticia que sorprendió a sus seguidores: su relación con Sebastián Salazar llegó a su fin.

Durante una reciente entrevista con el programa La Corona TV, presentado por ‘El Gordo Ariel’, la cantante confirmó que hace tiempo terminó su vínculo sentimental con el exjugador de Independiente Santa Fe.

Pese a que los rumores sobre una posible ruptura circulaban desde el año pasado, ninguno de los dos había hablado públicamente al respecto hasta ahora.

"Ya hace bastante tiempito", expresó Marbelle con sinceridad, al ser consultada por el estado actual de su relación.

"No lo he querido hacer público porque es algo de lo que yo no hablo mucho, y lo he mantenido ahí porque precisamente la relación durante mucho tiempo también estuvo ahí, por respeto, por amor", afirmó la artista.

La intérprete de Adicta al dolor aclaró además que, aunque tomaron caminos separados, no hay distanciamiento total entre ellos.

"Igual seguimos en comunicación con muchas cosas, pero hemos dado un paso importante en la relación que fue hacer una pausa. Ya vamos para tres años. Una pausa larga, de entender los tiempos y las decisiones de cada uno. No ha sido fácil, pero acá estamos", explicó.



¿Cómo nació el amor entre Marbelle y Sebastián Salazar?

Marbelle y Sebastián Salazar mantuvieron una relación que, aunque sólida, estuvo alejada del foco mediático. Se conocieron en un evento y rápidamente conectaron, al punto de decidir vivir juntos.

Compartieron hogar, incluso con las siete mascotas de la cantante, y enfrentaron críticas, principalmente por la diferencia de edad: cuando comenzaron la relación en 2015, ella tenía 36 años y él apenas 20.

El exfutbolista, quien militó en equipos como Independiente Santa Fe y Bogotá Fútbol Club, siempre optó por la discreción respecto a su vida personal.

Esta actitud coincidía con la de Marbelle, quien en más de una ocasión reiteró su deseo de mantener su vida sentimental alejada de los reflectores.

En una entrevista pasada la artista reflexionó sobre sus experiencias amorosas y cómo la edad ha influido en ellas.

Marbelle confesó que, en un inicio, tuvo reservas sobre su vínculo con Salazar por las diferencias en sus mundos y estilos de vida: “Yo decía: ‘él quiere otras cosas, él es deportista, yo soy cantante, somos de mundos muy distintos’”.

Durante la entrevista con La Corona TV, también hubo espacio para el fútbol. Al hablar sobre el equipo Santa Fe, Marbelle comentó entre risas:

“Soy leona de corazón. Ya no tengo acciones, pero sí les quiero decir que yo sí soy fiel de corazón. Hice parte de esa familia leona y amo al equipo, me alegra mucho”.

Aunque los caminos sentimentales entre Marbelle y Sebastián Salazar se hayan separado, la artista dejó claro que hay respeto mutuo y una historia significativa compartida.

Por ahora, ambos continúan adelante, cada uno en su ruta personal, sin escándalos ni reproches públicos. Una pausa larga, sí, pero también una muestra de madurez emocional.

