La balanza delató la infidelidad de su esposo; ella vio lo que nadie notó

En los últimos días una mujer compartió la infidelidad de su esposo, esto mediante la plataforma social de Reddit, sin embargo, esto se convirtió en un tema viral debido a la forma como descubrió el engaño de su marido; encontró dos registros en la balanza digital mientras él estaba solo en casa.

La historia compartida por la usuaria de reddit afirma que al consultar la memoria del dispositivo electrónico, la chica encontró dos registros de peso de exactamente 54 kilogramos marcados a altas horas de la madrugada, momentos donde relata no se encontraba en la casa.

“Revisé la memoria de la balanza digital por casualidad y mostró dos pesajes ‘sin asignar’ de exactamente 54 kg, registrados a las 12:25 AM y 12:16 AM, uno tras otro”, escribió la mujer en el foro de Reddit, usando un anónimo para no ser identificado.

Así mismo, explicó que al momento que se tomaron las dos lecturas en la báscula no se encontraba en la casa, sino únicamente su pareja. Sumado a esto comentó que el artefacto no guarda registros aleatorios y mencionó que su esposo no tiene ese peso, afirmando que ese peso debe ser de otra mujer.

Sumado a esto, la usuaria comentó que ambos se habían propuesto trabajar en ellos mismos para construir una mejor base para la pareja, pese a todas las dificultades que tenían. Sin embargo, su acuerdo era no ver a otras personas y menos en la casa familiar, resaltando que su marido no ha asumido la responsabilidad de esto.



Reacciones en redes tras la infidelidad del esposo: ¿Qué dijeron los usuarios?

Una vez se conoció esta historia de infidelidad, muchos usuarios de la plataforma de Reddit comenzaron a pronunciarse y dar su opinión, hecho que generó que la historia se viralizó en pocos instantes de ser publicada.

Mensajes como: "Sólo para cerrar el ciclo y finalizar la separación. Ahora podes estar en paz sabiendo que esta es la decisión correcta". "Consejo pro: no le digas que sabes que había una mujer ahí. Ponte en contacto con abogados para hacer un plan". "Lamento mucho tu pérdida, pero parece que él te demuestra constantemente que no le interesa tu matrimonio".

A pesar de que algunas personas juzgaron a la usuaria por tener problemas de confianza, esto de haber llegado al punto de revisar los datos de la báscula digital, fueron más los comentarios positivos y de apoyo hacia ella, instándole a dejar a su marido y seguir su vida adelante.

