Exesposa de Luis Alberto Posada relata entre lágrimas amarga experiencia con el cantante

El 11 de agosto de 2025, lo que debería haber sido un día de inmensa felicidad se convirtió en una jornada de profunda tristeza y frustración para Katalina Posada, exesposa del reconocido artista Luis Alberto Posada.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Exesposa de Luis Alberto Posada quema recuerdo con el cantante: "Hoy cierro este ciclo"

La también cantante y exmánager expuso públicamente, a través de un emotivo video en redes sociales, que le fue negada la asistencia y participación en la fiesta de 15 años de su hija Mhelannye.



Según el testimonio de Katalina, la decisión de excluirla de este significativo evento provino directamente de Luis Alberto Posada y su actual pareja.

La situación fue tan drástica que no solo se le impidió estar presente en la celebración, sino que también se le privó del derecho a involucrarse en la organización, desde la elección del vestido hasta la fecha de la fiesta y todos los detalles relacionados.

“Se me negaron mis derechos de asistir. Mi derecho a que fuera yo quien le ayudara a elegir el vestido, la fecha, todo, absolutamente todo”, lamentó Katalina. Incluso, la actual pareja del cantante fue quien se hizo cargo de la planificación del evento.

A pesar del profundo dolor y la “impotencia” que sintió, Katalina decidió no asistir a la lujosa recepción para evitar cualquier confrontación que pudiera arruinar el día especial de su hija.

Publicidad

“Pensé tanto en mi hija, en no arruinarle su día porque sabía que de pronto las cosas se podían salir de control”, explicó, revelando que se conformaría con ver los videos compartidos por terceros.

Puedes leer: VIDEO: Luis Alberto Posada sorprende con drástica nueva apariencia, ¿cambia de género?

Publicidad

La fiesta, un derroche de cariño de Luis Alberto Posada hacia su “bebecita”, contó con un concierto privado del artista y la participación de su colega Jhonny Rivera. Sin embargo, la notable ausencia de la madre de la quinceañera opacó en parte el festejo.

Este incidente no es un hecho aislado, sino que forma parte de un historial de conflictos presuntamente persistentes entre la expareja, quienes estuvieron casados por más de 14 años y compartieron una relación de 17 años que les dio cuatro hijos.

Katalina Posada reveló en diversas ocasiones, incluyendo una entrevista en el programa La Red, los problemas que ha enfrentado desde su separación, hace aproximadamente tres años.

Entre las revelaciones más impactantes, Katalina detalló que Luis Alberto Posada supuestamente interpuso varias acciones legales en su contra. Estas incluyen:

Solicitudes para disminuir la cuota alimentaria de sus hijos.

de sus hijos. Una acusación, que ella califica de "complot" entre el cantante y su nueva pareja, de haber participado en un supuesto escándalo público en Medellín .

. La solicitud de una orden de caución.



Katalina afirmó haber afrontado estas situaciones en momentos de gran vulnerabilidad emocional. Aunque recientemente lograron un acuerdo para que él no la demandara más, la exesposa del cantante se mantiene escéptica: “Porque con él, todo puede pasar”.

Publicidad

A pesar de los litigios, Katalina reconoce que Luis Alberto siempre ha cumplido su rol como padre con los cuatro hijos que comparten.

En cuanto a su vida personal, Katalina Posada afirmó disfrutar de su soltería tras haber superado una relación posterior y una delicada situación de salud.

Publicidad

No obstante, las tensiones familiares se extienden a sus hijos, quienes han experimentado momentos difíciles con la llegada de la nueva pareja de su padre. Katalina expresó su frustración como madre al ver la incomodidad de sus hijos en reuniones familiares, a las que acuden principalmente para ver a su progenitor.

Hasta el momento, Luis Alberto Posada no ha emitido ninguna declaración pública respecto a las acusaciones de su exesposa, mientras continúa con sus compromisos y conciertos programados.

Mira también: El precio de la INFIDELIDAD: EL FUERTE CASTIGO que recibe la pareja infiel del concierto de COLDPLAY