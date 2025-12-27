Revelan qué se encontró en la habitación donde falleció turista mexicana en Antioquia

El fallecimiento de una turista mexicana en el municipio de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño, mantiene la atención de las autoridades y ha generado múltiples preguntas por las circunstancias en las que ocurrió el hecho, justo en plena celebración de Navidad.

El caso se registró el pasado 24 de diciembre, hacia las 7:00 de la noche, cuando uniformados de la Policía Antioquia fueron alertados sobre una mujer inconsciente dentro de un alojamiento ubicado en la zona urbana del municipio. Al llegar al sitio, junto con personal del cuerpo de bomberos, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Puedes leer: Joven mexicana fue hallada sin vida en Antioquia tras celebración de Navidad



La víctima fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres, una ciudadana mexicana de 26 años, quien se encontraba de visita en Colombia. Según el reporte oficial, la joven había llegado al Oriente antioqueño para pasar unos días de descanso y celebrar un aniversario con su pareja sentimental.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Ana Carolina residía en Cancún, Quintana Roo, y trabajaba como agente bilingüe de ventas telefónicas. El viaje había sido planeado con antelación y la pareja había reservado un hospedaje tipo Airbnb para una corta estancia en El Carmen de Viboral, municipio reconocido por su oferta turística, tranquilidad y cercanía con Medellín.

El hombre que la acompañaba, identificado como Juan Eduardo de la Cabada Avilés, de 36 años, fue quien dio aviso a las autoridades. En su testimonio inicial, explicó que ambos se encontraban compartiendo en el jacuzzi del apartamento. En un momento, él se ausentó brevemente para ir al baño y, al regresar, notó que la joven tenía dificultades dentro del agua.

Publicidad

Joven mexicana fue hallada sin vida en Antioquia /Foto: IA

Según su relato, intentó auxiliarla de inmediato y le practicó maniobras de primeros auxilios. Al no obtener respuesta, decidió comunicarse con la Policía para pedir ayuda urgente. Minutos después, las autoridades arribaron al lugar, pero la mujer ya se encontraba sin vida.



¿Qué encontraron las autoridades en la habitación?

En un informe entregado a medios nacionales, el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía de Antioquia, explicó detalles de lo hallado en el lugar donde murió la joven mexicana.

Publicidad

“El señor manifiesta que dejó a su pareja en el jacuzzi. Al volver, la encuentra con dificultades en el agua, por lo que intenta prestarle primeros auxilios. Al no lograr reanimarla, se comunica de inmediato con la Policía”, indicó el oficial.

Puedes leer: Revelan identidades de los fallecidos tras caso ocurrido en una vivienda de Facatativá

Al ingresar al apartamento, los uniformados encontraron el cuerpo de Ana Carolina en el suelo, ya sin signos vitales. Aunque no se evidenciaron señales de forcejeo ni lesiones visibles, un elemento adicional llamó la atención de los investigadores: la presencia de sustancias estupefacientes en la habitación.

El coronel Muñoz aclaró que, por ahora, no se ha establecido una relación directa entre estas sustancias y la muerte de la turista. No obstante, confirmó que este hallazgo hace parte de las hipótesis que están siendo analizadas dentro del proceso investigativo.