Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
BANCOLOMBIA CIERRA OFICINAS
GUÍA JURADOS DE VOTACIÓN
PASAPORTES COLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Nuevos detalles del caso de Gustavo Aponte: así fueron sus últimos minutos

Nuevos detalles del caso de Gustavo Aponte: así fueron sus últimos minutos

Continúa apareciendo información del caso sobre el hecho ocurrido contra el dueño de Arroz Sonora, tras perder la vida el 11 de febrero.

Así fueron los últimos minutos de Gustavo Aponte
Nuevos detalles del caso de Gustavo Aponte: así fueron sus últimos minutos
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

Gustavo Andrés Aponte, de 46 años y propietario de la reconocida marca Arroz Sonora, perdió la vida junto a su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón en la calle 85, al norte de Bogotá. Las investigaciones continúan, revelando detalles sobre los últimos minutos del empresario.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, Aponte se encontraba momentos antes del ataque en el gimnasio Bodytech del barrio La Cabrera. Al punto que se conoció que este estaba terminado su rutina habitual de ejercicio bajo la supervisión de uno de los entrenadores del establecimiento.

Puedes leer: Salen a la luz los posibles responsables del caso de Gustavo Aponte; serían peligrosos

Otro detalle que apareció fue que mientras Gustavo Aponte y su escolta se disponían a bajar las escaleras para salir del lugar, el empleado del gimnasio los acompañaba se devolvió tras percatarse de que había olvidado su termo de agua.

Te puede interesar

  1. Cifra en el caso de Gustavo Aponte
    Aparece cifra crucial en el caso de Gustavo Aponte; refuerza línea de investigación
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Aparece cifra crucial en el caso de Gustavo Aponte; refuerza línea de investigación

  2. Así cayó implicado en crimen contra Gustavo Aponte en Bogotá.jpg
    Así cayó implicado en crimen contra Gustavo Aponte en Bogotá
    Foto: Redes sociales
    Nación

    Caso Gustavo Aponte: Clave con la que identificaron a un atacante; estaba disfrazado

Por otro lado, se conoció que el crimen no fue un evento fortuito, sino un acto de sicariato meticulosamente planeado. El atacante, un hombre que vestía de traje y corbata para pasar desapercibido en el sector financiero, aguardó a sus víctimas por más de 15 minutos frente al gimnasio.

¿Qué más se conoció del caso de Gustavo Aponte?

Luego se conoció que tras propinar los disparos, el agresor huyó rápidamente en una motocicleta que lo esperaba en las inmediaciones. A pesar de que testigos y personal del gimnasio intentaron auxiliar a los heridos practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar, ambos llegaron sin signos vitales a la Clínica del Country.

Publicidad

Puedes leer: Las dos pistas que dejaron hombres que acabaron con la vida de empresario y su escolta

Inicialmente el círculo cercano y la esposa del empresario negaron que este fuera objeto de presiones económicas, el panorama ha cambiado. Sin embargo, el periodista y amigo personal, Felipe Arias, señalaron que Gustavo Aponte estaba siendo intimidado por grupos ilegales mediante llamadas telefónicas.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Empresario es atacado en exclusivo sector del norte de Bogotá
    Empresario es atacado en exclusivo sector del norte de Bogotá
    /Foto: redes sociales
    Bogotá

    Empresario es atacado en exclusivo sector del norte de Bogotá junto a su escolta: identidad

  2. Detalles del caso contra Gustavo Andrés Aponte
    Descubren detalles clave en caso de empresario que perdió la vida frente a gimnasio en Bogotá
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Bogotá

    Descubren detalles clave en caso de empresario que perdió la vida frente a gimnasio en Bogotá

Por lo cual, actualmente, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana concentran sus esfuerzos en identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales detrás de este hecho que generó conmoción en el gremio empresarial y dudas sobre la seguridad en las zonas más concurridas de la ciudad.

De igual forma, las autoridades también están recolectando información debido a que uno de los principales sospechosos es que este hecho fue realizado por "oficinas de sicarios". Esto debido a la meticulosidad que le arrebató la vida a Aponte, en especial por la forma en la que se planeó que el atacante tuviera corbata y traje para camuflarse en la zona.

Mira también: Revelan video del ataque contra Gustavo Aponte; lo estaban esperando

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes extrañas

Colombia

Homicidio