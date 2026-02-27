Nuevos detalles del caso de Gustavo Aponte: así fueron sus últimos minutos

Gustavo Andrés Aponte, de 46 años y propietario de la reconocida marca Arroz Sonora, perdió la vida junto a su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón en la calle 85, al norte de Bogotá. Las investigaciones continúan, revelando detalles sobre los últimos minutos del empresario.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, Aponte se encontraba momentos antes del ataque en el gimnasio Bodytech del barrio La Cabrera. Al punto que se conoció que este estaba terminado su rutina habitual de ejercicio bajo la supervisión de uno de los entrenadores del establecimiento.

Otro detalle que apareció fue que mientras Gustavo Aponte y su escolta se disponían a bajar las escaleras para salir del lugar, el empleado del gimnasio los acompañaba se devolvió tras percatarse de que había olvidado su termo de agua.



Por otro lado, se conoció que el crimen no fue un evento fortuito, sino un acto de sicariato meticulosamente planeado. El atacante, un hombre que vestía de traje y corbata para pasar desapercibido en el sector financiero, aguardó a sus víctimas por más de 15 minutos frente al gimnasio.

🔴 Así registró una cámara de seguridad el momento en el que un hombre vestido de traje y corbata les disparó al empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, en la calle 85, al norte de Bogotá la tarde del pasado miércoles 11 de… pic.twitter.com/rvPCpvbkVl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 13, 2026

¿Qué más se conoció del caso de Gustavo Aponte?

Luego se conoció que tras propinar los disparos, el agresor huyó rápidamente en una motocicleta que lo esperaba en las inmediaciones. A pesar de que testigos y personal del gimnasio intentaron auxiliar a los heridos practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar, ambos llegaron sin signos vitales a la Clínica del Country.

Inicialmente el círculo cercano y la esposa del empresario negaron que este fuera objeto de presiones económicas, el panorama ha cambiado. Sin embargo, el periodista y amigo personal, Felipe Arias, señalaron que Gustavo Aponte estaba siendo intimidado por grupos ilegales mediante llamadas telefónicas.

Por lo cual, actualmente, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana concentran sus esfuerzos en identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales detrás de este hecho que generó conmoción en el gremio empresarial y dudas sobre la seguridad en las zonas más concurridas de la ciudad.

De igual forma, las autoridades también están recolectando información debido a que uno de los principales sospechosos es que este hecho fue realizado por "oficinas de sicarios". Esto debido a la meticulosidad que le arrebató la vida a Aponte, en especial por la forma en la que se planeó que el atacante tuviera corbata y traje para camuflarse en la zona.

