Caso Gustavo Aponte: Clave con la que identificaron a un atacante; estaba disfrazado

La investigación por el sicariato que cobró la vida del empresario del sector arrocero, Gustavo Aponte y su escolta en el norte de Bogotá empieza a mostrar resultados concretos.

Tras una revisión exhaustiva de más de 50 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, unidades de la Sijín lograron identificar a uno de los tres presuntos responsables del ataque ocurrido a las afueras de un gimnasio en la calle 85 con carrera Séptima. El caso, que conmocionó a la capital, sigue bajo la lupa de las autoridades.

El crimen ocurrió en plena tarde, cuando el empresario salía de su rutina deportiva acompañado por su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. Ambos fueron atacados a quemarropa y trasladados de urgencia a la Clínica del Country, donde fallecieron minutos después debido a la gravedad de las heridas. Desde entonces, el nombre de Gustavo Aponte se convirtió en símbolo de indignación y reclamo de justicia.



Gustavo Aponte: el seguimiento que permitió identificar a un sospechoso

De acuerdo con fuentes oficiales, el análisis cuadro a cuadro de los videos fue determinante. Los investigadores establecieron que en el hecho participaron tres hombres que se movilizaban en dos motocicletas.

Uno de ellos cumplía el rol de “campanero”: llegó primero al sector y se estacionó frente al gimnasio hacia la 1:30 de la tarde, momento en que arribaron las víctimas.

Durante cerca de dos horas, el vigilante permaneció atento a los movimientos. A las 3:40 p. m., cuando el empresario terminó su entrenamiento y descendía por la rampa hacia el vehículo, el campanero habría dado la señal.

Publicidad

Segundos después, un hombre vestido con traje formal —aparentando ser un ejecutivo más del sector— caminó aproximadamente 15 metros, desenfundó un arma y disparó directamente contra sus objetivos.

La reconstrucción de la ruta de escape fue clave. Las cámaras captaron el momento en que el atacante huyó hacia la carrera Séptima, donde lo esperaba otro motociclista para facilitar la fuga. Ese rastro audiovisual permitió perfilar características físicas, trayectos y tiempos de desplazamiento que hoy son pieza fundamental del expediente.



Gustavo Aponte: testimonios y dolor tras la tragedia

Mientras avanzan las pesquisas, familiares y allegados han compartido recuerdos que dibujan el perfil humano de las víctimas. Miguel Ángel Gutiérrez, hermano del escolta, explicó que Luis Gabriel llevaba entre cuatro y cinco años trabajando en el esquema de seguridad del empresario. Aseguró que no tenían conocimiento de amenazas previas y que el ataque resultó tan sorpresivo como devastador.

Publicidad

La figura de Gustavo Aponte también fue resaltada por personas cercanas que destacaron su solidaridad y profunda fe religiosa. Varios testimonios coinciden en describirlo como un hombre comprometido con su familia y con quienes lo rodeaban.

Las autoridades continúan con operativos para ubicar a los demás implicados y esclarecer el móvil del hecho, que no descarta un posible ajuste de cuentas.

Entretanto, la capital sigue atenta a los avances de un caso que no solo impactó por la violencia del ataque, sino por la frialdad con la que fue ejecutado.

Mira también: Esto hacía el empresario Gustavo Aponte horas antes de su fallecimiento en Bogotá