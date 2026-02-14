Frío gesto de sicario; saludo a papá antes de acabar con él frente a sus hijitas

Una escena que parece sacada de una película, pero que ocurrió en la vida real, tiene consternada a Argentina.

Un hombre de 38 años fue atacado en la puerta de su casa, en la localidad de La Reja, mientras sus dos pequeñas hijas presenciaban el momento.

El caso ha generado profunda indignación por la frialdad con la que actuó el agresor, quien, según quedó registrado en video, saludó cordialmente a su víctima segundos antes de disparar.

El material, captado por una cámara de seguridad, muestra cómo el atacante esperaba afuera de la vivienda. La víctima salió a atender el llamado acompañado de una de sus hijas, mientras otra menor se asomaba curiosa desde el interior.

En cuestión de segundos, el encuentro que parecía cotidiano se transformó en una tragedia que hoy enluta a una familia y sacude a toda una comunidad.



El saludo del sicario que precedió al horror

Las imágenes revelan un detalle que ha estremecido a quienes han visto el video: el agresor estrechó la mano del padre de familia y lo saludó con aparente normalidad. “Todo bien, amigazo…”, alcanzó a decir antes de sacar un arma de fuego y abrir fuego en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió el sábado 7 de febrero. Tras los disparos, el hombre cayó herido mientras gritaba desesperadamente a sus hijas que llamaran a su madre y a su abuela.

Vecinos que escucharon las detonaciones intentaron auxiliarlo, y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento el lunes 9 de febrero.

La escena, aunque breve, dejó una huella imborrable en las menores, quienes fueron testigos directos del crimen. El caso ha reabierto el debate sobre la violencia armada y la vulnerabilidad de las familias frente a este tipo de hechos.



Sicario prófugo y líneas de investigación abiertas

Las autoridades argentinas trabajan intensamente para identificar y capturar al responsable, quien continúa prófugo. No se descarta que el móvil esté relacionado con un posible ajuste de cuentas, aunque hasta el momento no se han confirmado hipótesis oficiales.

El hecho de que el crimen quedara grabado representa una pieza clave para la investigación. Las imágenes permiten analizar movimientos, tiempos y posibles cómplices que hayan participado directa o indirectamente en el ataque.

Este caso no solo evidencia la crudeza con la que puede actuar un delincuente, sino también el impacto devastador que estos delitos tienen en el núcleo familiar, especialmente cuando los menores se convierten en testigos involuntarios. La comunidad exige justicia y respuestas claras, mientras la familia enfrenta un duelo marcado por la violencia y el desconcierto.

La historia, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha provocado una ola de solidaridad hacia las niñas y un llamado urgente a reforzar la seguridad en los barrios residenciales.

Entretanto, la búsqueda del responsable continúa, con la esperanza de que el caso no quede impune y que se haga justicia por una vida truncada de manera abrupta y dolorosa.

