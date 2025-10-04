Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Tres jóvenes mueren en sicariato en peluquería de Barranquilla; uno solo iba a "acicalarse"

Tres jóvenes mueren en sicariato en peluquería de Barranquilla; uno solo iba a "acicalarse"

Dos sicarios irrumpieron en una barbería, donde dispararon indiscriminadamente contra tres jóvenes de 24 y 31 años.