Tres jóvenes mueren en sicariato en peluquería de Barranquilla; uno solo iba a "acicalarse"

La tarde del viernes 3 de octubre de 2025 se tiñó de luto en el corregimiento de Juan Mina, Barranquilla, específicamente en el sector Pinar del Río. Un ataque sicarial cobró la vida de tres hombres dentro de un local conocido como la barbería "El Hijo de Diomedes".

De acuerdo con la información preliminar que ha circulado, la escena del crimen fue asaltada por dos sujetos que llegaron en una motocicleta.

El parrillero se bajó, subió al segundo piso, donde funciona la barbería, e irrumpió disparando de forma indiscriminada contra las personas que allí se encontraban.

Las autoridades identificaron a los tres hombres que perdieron la vida. Dos de ellos fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que el tercero sucumbió mientras era trasladado al centro asistencial Paso El Pueblito.



Las víctimas son:

José Robles Rocha, de 24 años. Él era el propietario de la barbería y, según los registros, contaba con anotaciones judiciales por lesiones personales. Alejandro Enrique Osorio Piñeres, también de 24 años. Jefferson Villegas Ramírez, de 31 años.

La historia de Villegas es particularmente conmovedora. Su madre relató a El Heraldo que su hijo se dedicaba al mototaxismo y, más recientemente, al cobro diario en una ruta que hacía en su propia motocicleta.

Ella lamentó profundamente que Jefferson había ido a la barbería únicamente para cortarse el cabello.

"Jefferson fue hasta la barbería para acicalarse, como él siempre me decía," contó la mujer, quien aseguró que lo más triste fue que "ahí fue donde mataron a mi pelaito".

Ella lo describió como un "hombre bueno" y expresó su dolor profundo: "Esto es un dolor muy fuerte que solo Dios conoce... tengo el corazón hecho pedazos”. Villegas dejó huérfanos a dos hijos de 8 y 10 años.

El suceso es inquietante y se produce justo después de que los cabecillas de las bandas criminales "Los Pepes" y "Los Costeños" anunciaran una tregua, supuestamente con el objetivo de reducir los delitos y los homicidios en la zona.

Por ahora, las autoridades no han vinculado este crimen con ninguna estructura armada en específico. El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que se están adelantando todas las actividades investigativas para dar con el paradero de los responsables y determinar qué estructura criminal está detrás de este violento acto.

